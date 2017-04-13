Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил на заседании Высшего евразийского экономического совета в Бишкеке. «МИР 24» приводит его речь полностью.

В 2016 году нам не удалось остановить снижение взаимного товарооборота и устранить причины, приведшие к этому. Я не говорю о других проблемах, эта – основная, поскольку у нас экономический союз. Поэтому я полностью поддерживаю призыв президента Кыргызстана Алмазбека Шаршеновича сосредоточиться на решении внутренних проблем союза, прозвучавший в обращении по случаю начала председательства Кыргызстана в органах ЕАЭС. Считаю, что 2017 год мы должны сделать переломным в становлении нашей организации. Для этого предлагаю осуществить следующий комплекс первоочередных мер.

Первое – нам следует ввести мораторий на принятие новых правовых актов, носящих дискриминационный характер по отношению к партнерам по союзу. Следить за его соблюдением должна Евразийская экономическая комиссия.

Второе – заслушать на нашем очередном заседании доклад комиссии в ходе работы по устранению, изъятий, ограничений на внутреннем рынке союза. Евразийскому межправительственному совету и комиссии необходимо уделять больше внимания этому вопросу. Это суть нашей организации, и от нее никуда не уйти.

Третье – продолжая работу по совершенствованию договора по Евразийскому экономическому союзу, нельзя допустить, чтобы к концу года все свелось к техническим правкам. Необходимо внимательно проанализировать этот процесс на заседании Вывшего евразийского экономического совета. Возможно, в октябре в Москве, как здесь предлагал президент России.