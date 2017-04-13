Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил в рамках Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

Уважаемые коллеги! В следующем месяце исполнится ровно три года с момента подписания в Астане Договора о создании ЕАЭС. За это сложное время, первоначальное время, сделано немало. Создана и регулярно расширяется договорная правовая база, определены долгосрочные и среднесрочные приоритеты организации, на практике осуществляется свободное движение товаров, услуг, капитала, рабочей силы. Мы сообща работаем в экономической сфере, проводим скоординированную политику в важнейших отраслях экономики. Налаживаются контакты с различными странами и международными организациями.

При этом становление ЕАЭС, прямо скажем, пришлось на непростой период преодоления кризисных явлений всеми нашими странами. Все это отразилось на показателях нашей организации, которые заметно снизились в последнее время, и возникали опасения. Это не оправдалось: кризис не вечен, за спадом всегда следует рост. Большинство наших стран в прошлом году показали экономический рост, в том числе Казахстан.

Особый оптимизм у нас должны вызвать данные статистики на начало 2017 года. По итогам двух месяцев объем внешней торговли с ЕАЭС вырос на 37 процентов, взаимная торговля – 38. Могу информировать, что, например, у Казахстана с ВЕЭС торговля выросла на 56,5 процента, с Россией – на 50 процентов, с Белоруссией – на 50 процентов, с Кыргызстаном – на 41, а с Арменией – в 3,5 раза.

То есть недостатки недостатками, а мы показываем, что нам надо дальше работать – если все барьеры, о которых сейчас говорилось, Серж Азатович говорил, барьеры, изъятия исключим и начнем помогать, эту тенденцию поддерживать до конца года. Надо закрепить эту позитивную тенденцию, обеспечить дальнейший устойчивый рост.

В этом деле могут встать следующие вопросы для решения.

Во-первых. Надо устранить преграды для развития. Комиссией, экспертами уже приняты первоочередные меры: разработан и одобрен перечень устранения 60 барьеров. Теперь правительствам нужно разработать соответствующую дорожную карту вместе с Комиссией.

Во-вторых, следует обеспечить новые торгово-экономические соглашения с международными партнёрами для расширения рынков сбыта и роста инвестиций.

Необходимо активизировать работу по проработке вопросов сотрудничества с Ираном, Китаем, Индией, Сингапуром, Сербией, Израилем и другими странами, которые изъявили такое желание.

В-третьих, в этот непростой для наших экономик период надо оказывать друг другу взаимную поддержку. Нашей страной приняты конкретные меры помощи соседнему Кыргызстану. Досрочно предоставлены внутренние железнодорожные тарифы при перевозках кыргызских грузов транзитом через Казахстан.

Это позволило нашим коллегам сэкономить порядка 60 миллионов долларов. Приняты решения по предоставлению финансовой помощи для адаптации кыргызской экономики к условиям ЕАЭС. Документы переданы на ратификацию. Продолжается взаимодействие с кыргызской стороной по другим направлениям, по которым мы всегда будем положительно рассматривать оказываемую помощь.

Уважаемые участники заседания! В повестку дня нашей встречи включены важные вопросы деятельности организации. В узком составе мы заслушали доклад по реализации основных направлений международной деятельности ЕАЭС. Работа ЕЭК на внешних треках строилась с учетом приоритетов белорусского и казахстанского председательства. В целом мы удовлетворены международной деятельностью ЕАЭС. Также нами рассмотрен ход переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли с Ираном и рассмотрели заявление Молдавии.

В расширенном составе сейчас мы должны утвердить основные ориентиры макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2017-2018 годы. Этот документ предусматривает такие важные меры, как: улучшение макроэкономической ситуации, развитие корпоративного сектора, увеличение объемов инвестиций, продвижение несырьевого экспорта. Отдельно будет рассмотрен вопрос о работе Комиссии в сфере таможенного регулирования в связи с принятием Таможенного кодекса ЕАЭС.