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Несмотря на холод и дождь. В Минске торжественно открыли сезон фонтанов
14.04.2017 20:44 — Новости Общества | Tut.by
В пятницу вечером в Минске торжественно открыли сезон фонтанов. Несмотря на холодную и дождливую погоду, возле Оперного театра собралось немало зрителей разного возраста. Фотокорреспондент TUT.BY посмотрела на первые минуты работы самого большого по площади фонтана столицы.
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TUT.BY посмотрел на первые минуты работы самого большого по площади фонтана столицы.
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