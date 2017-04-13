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Несмотря на холод и дождь. В Минске торжественно открыли сезон фонтанов

14.04.2017 20:44 — Новости Общества | Tut.by  
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В пятницу вечером в Минске торжественно открыли сезон фонтанов. Несмотря на холодную и дождливую погоду, возле Оперного театра собралось немало зрителей разного возраста. Фотокорреспондент TUT.BY посмотрела на первые минуты работы самого большого по площади фонтана столицы.













 
Теги: Минск
 
 
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TUT.BY посмотрел на первые минуты работы самого большого по площади фонтана столицы.

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