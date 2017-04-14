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Поздравление Президента Республики Беларусь с Воскресением Христовым Христианам Беларуси

14.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с великим праздником Воскресения Христова.

Сегодня Пасху отмечают миллионы христиан во всем мире. Наполняя сердца искренней верой в торжество жизни, она дарит надежду людям вне зависимости от их политических убеждений, этнических, языковых и иных различий. Воскресение Христово призывает задуматься о предназначении человека, его миссии на земле, помогает творить добрые дела и быть милосердным.

Пусть радость этого дня сопутствует каждому в деле духовного совершенствования, преображая нашу жизнь, воодушевляя на созидательный труд, приближая нас к высоким христианским идеалам.

Желаю вам, дорогие соотечественники, тепла домашнего очага, любви и согласия в семьях, успеха во всех замыслах и начинаниях.

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.

Александр Лукашенко

 
 
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Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с великим праздником Воскресения Христова. Сегодня Пасху отмечают...

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