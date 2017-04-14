Воскресения день,

просветимся людие;

Пасха, Господня Пасха,

от смерти бо к жизни

и от земли к Небеси

Христос Бог нас преведе,

победную поющия.

Песнь 1 Пасхального канона

Возлюбленные о Христе Воскресшем Преосвященные архипастыри, боголюбивые пресвитеры и диаконы, честные иноки и инокини, боголюбивая паства Белорусской Православной Церкви!

Сердечно приветствую вас в этот великий и спасительный день светлой радости о Воскресшем Господе нашем Иисусе Христе словами Пасхального гимна:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

На протяжении многих веков в светозарные пасхальные дни люди, приветствуя друг друга этим спасительным благовестием, свидетельствуют об истинности произошедшего около двух тысяч лет назад событии планетарного значения.

Христос воскрес — Божественная сила Спасителя мира победила смерть. Этим действом Господь даровал каждому, кто поверит в Него и войдет в Церковь Христову, истинную свободу, возможность возрождения и воскресения для жизни вечной: «Я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин. 11, 25). И апостол Павел уверяет: «Бог… воскресит и нас силою Своею» (1 Кор. 6, 14).

Спаситель и Господь наш «грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды» (1 Пет. 2, 24). Подвигоположник Христос, освободив нас от смерти и разрушив оковы греха, отделявшего человека от Бога, открыл человечеству путь — через покаяние и духовное преображение — к жизни Вечной в Его Небесном Царстве, наполняя уже здесь на земле бытие истинного христианина пасхальной радостью, подлинным смыслом и надеждой.

По Воскресении Своем Иисус Христос воссел одесную Бога и Отца и туда, в Царство Небесное, Он призывает нас обратить свои взоры для того, чтобы понять, для чего мы приходим в этот мир, к чему мы призваны и куда должны стремиться во все дни нашей жизни на земле. Ради нас и ради нашего спасения пришел в мир Сын Божий. Ради каждого из нас Он сошел на землю, приняв человеческое естество, пострадал на Кресте, был положен во Гроб, сошел во ад и воскрес из мертвых. Сын Божий стал сыном человеческим, чтобы мы, уверовавшие в Него и последовавшие за Ним, стали сынами Божиими. Стать сынами Божиими — это наше призвание, это — цель нашей жизни на земле и это наша надежда.

Воскресением Христовым зло и грех побеждены, а человек, получив «оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе» (Рим. 3, 24), теперь имеет возможность изменить свою жизнь и стать «причастником Божественного естества» (2 Пет. 1, 4). В свете Воскресения Христова мы познаем любовь и милость Всещедрого Господа. Воскресением Христовым дарована человечеству неоскудевающая Божественная благодать, способная преобразить и исцелить природу каждого человека и мир, в котором мы живем.

Мы призваны пронести радостную весть о Христе Воскресшем через всю нашу жизнь, храня в сердце заповедь Спасителя нашего и Господа: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16). Мы призваны преумножать в душах наших отблески сияния славы Божией. Жизнь Христа Спасителя и Его славное Воскресение открывают нам этот путь через совершение дел добра, любви и милосердия. Через исполнение заповедей Господних мы можем наполнить светом Христовым нашу жизнь и окружающих нас людей. Церковь Христова призывает нас помогать в трудной жизненной ситуации обездоленным, словом умягчать злые сердца, молитвой спасать от разрушительных пороков. В делах добра, любви и милосердия мы сможем исполнить свой христианский долг служения Богу через служение ближним.

Дорогие братья и сестры, славный праздник Воскресения Христова призывает нас направлять свои силы и трудиться во славу Божию, во славу Церкви Христовой, на благо и согласие общества, достичь которое возможно лишь на основе высоких духовно-нравственных ценностей. Благодаря стараниям каждого из нас мир станет духовно более здоровым и человек сможет освободиться от греха и неверия. Воскресший Христос Спаситель, видя наше стремление следовать за Ним, дарует нам Свою благодать и силу преодолевать любые испытания, встречающиеся на нашем жизненном пути, потому что сердца каждого из нас будут преисполнены любовью к ближним.

Преосвященные архипастыри, возлюбленные отцы, братия и сестры, поздравляя всех вас с праздником Светлого Христова Воскресения, молитвенно желаю, чтобы пасхальное торжество постоянно пребывало в душе каждого из нас, укрепляло веру, вселяло радость и надежду на Воскресшего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Пусть этой нескончаемой радостью будет наполнена вся наша жизнь. А мы будем сегодня и впредь нести эту радость всем, кто сегодня радуется и торжествует, болен или страдает, испытывает лишения или нуждается в сострадании, будем дарить всем людям благодатную весть о Христе Воскресшем и радость общения с Ним.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Павел, митрополит Минский и Заславский,

Патриарший Экзарх всея Беларуси