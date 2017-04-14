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«Пусть Божье благословение всегда пребывает с нашим воинством и народом»

14.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси несет пастырское служение в нашей стране четвертый год. За это время трудами Высокопреосвященнейшего владыки в Белорусской православной церкви произошло немало изменений, которые еще более упрочили ее авторитет в обществе. Его Высокопреосвященство постоянно встречается с верующими, в том числе с детьми и молодыми людьми, наставляя их на путь истинный. Частый гость владыка и у людей в погонах, которых он благословляет на ратные дела, призывает не обижать тех, кто без оружия, не глумиться над слабыми. Рабочий график Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси расписан по часам на многие недели вперед. Тем не менее, несмотря на огромную занятость, он нашел время, чтобы встретиться с корреспондентом военного информационного агентства «Ваяр» и поговорить о сотрудничестве Православной церкви с воинством, а также о жизни, своем пастырском служении и о многом другом. На все вопросы Высокопреосвященнейший владыка отвечал открыто, обстоятельно и мудро.


Молебен в храме апостола и евангелиста Ионна Богослова в Минском
суворовском военном училище

 
 
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Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси несет пастырское служение в нашей...

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