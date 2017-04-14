15 апреля 1994 года была представлена для эфира первая телепрограмма в профессиональном формате, созданная военной телерадиостудией, — именно так 23 года назад называлась нынешняя телекомпания «Воен ТВ». За это время многое изменилось. Неизменным остался главный принцип военных журналистов — высокое качество телевидения.

Сергей Мальцев, генеральный директор телекомпании «Воен ТВ»:

— Чем живет сегодня телекомпания? Новыми проектами, стремлением их реализовать. Мы постоянно прирастаем новыми идеями, людьми, определяем приоритеты.



В феврале следующего года Вооруженные Силы Беларуси отметят столетний юбилей. Поэтому для телекомпании 2017 год пройдет под знаком подготовки к этой дате. Мы создали ряд интересных проектов, посвященных вековой истории белорусской армии. Работа над ними — хорошая возможность провести ревизию нашего фонда. Накоплено огромное количество материалов. Большая работа ведется по его оцифровке. Это уникальные страницы современной истории белорусской армии.

Надо понимать, что с течением времени меняются люди, подходы, восприятие. Мы стараемся всегда идти в ногу со временем. С помощью последних технических разработок показываем современную армию современным телевизионным языком. Предлагая зрителю объективную, достоверную, оперативную информацию, традиционно сохраняем неизменно высокий уровень качества нашей видеопродукции.

Подполковник Константин Гагарин, заместитель генерального директора — главный редактор телевизионных программ:

— Для того чтобы быть в тонусе самим и оставаться интересным нашим зрителям, мы постоянно ищем новые темы, предлагаем новые рубрики.

Одна из них — авторский проект Леонида Дубаневича «Армия. 100 лет истории». В цикле сюжетов отображены основные исторические вехи, которые повлияли на становление национальных Вооруженных Сил. Работа ведется в тесном взаимодействии с Институтом истории Национальной академии наук. Уникальные факты, редкие документы, комментарии ведущих историков Беларуси и России делают сюжеты более интересными и содержательными.



Несмотря на то что проект стартовал совсем недавно, он уже завоевал любовь зрителей. К нам поступило много запросов из музеев на приобретение этого видеоцикла. Такого полного исторического обзора телекомпания еще не создавала.

Продолжает активно развиваться проект Ивана Михайлова и Сергея Чуракова «Проверено на себе». Журналист, испытывающий на себе новые образцы вооружения и военной техники или познающий на себе армейские специальности, всегда ассоциируется с теми, кто сидит по другую сторону экрана. Потому что он не профессионал. Зрителю интересно, насколько быстро он может освоить нехарактерное для него занятие и выполнить боевую задачу.

Еще одно важное направление — так называемые стримы. На нашем сайте мы ведем видеотрансляции в режиме реального времени непосредственно с мест событий: с учений, состязаний, торжественных мероприятий и праздников. Даже сейчас, когда мы беседуем с вами, телевизионная группа на полигоне Доманово готовится к очередному такому выходу в эфир. Спустя пару часов посетители нашего сайта смогут наблюдать онлайн боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов «Стрела‑10», «Тунгуска» и ПЗРК «Игла».



На экране все выглядит просто и красиво. Но на самом деле за этой кажущейся простотой стоит большая подготовительная работа, которая, естественно, остается за кадром. Заранее готовятся эксперты, продумываются точки для съемки, выставляются камеры… Не менее интенсивную работу проводят наши видеоинженеры и режиссеры в самой телекомпании. Стоит ли говорить о том, какое напряжение царит непосредственно во время передачи…

Такие трансляции с мест событий, где идут учебно-боевые действия, — хорошая тренировка для нас. Ведь мы прежде всего военные журналисты. Офицеры. Нам надо быть готовыми к работе в экстремальной ситуации, уметь максимально оперативно передавать информацию с мест событий. Подобные «стримы», нахождение в непосредственной близости от боевых систем, отрабатывающих учебно-боевые задачи, приближают нас к реальным боевым условиям. Это важный этап нашей подготовки и обучения.



К тому же опыт последних событий на планете показывает, что побеждает тот, кто быстрее выдаст новость, быстрее заполнит своей продукцией информационное поле. Сегодня важно не просто выдать в прямом эфире картинку, но и грамотно расставить смысловые акценты. Сформировать определенную позицию. Доминировать в информационном пространстве.

У нас налажено постоянное тесное сотрудничество с российскими СМИ. В частности, с телеканалом ТРО Союз и ТРК «Мир». В рамках программы «Союзники» постоянно выходят в эфир наши сюжеты, что позволяет транслировать наш взгляд и нашу позицию в рамках Союзного государства.

В марте этого года на протяжении шести часов подряд на телеканале ТРО Союз транслировали продукцию нашей телекомпании. Сюжеты, документальные фильмы, клипы… Такая трансляция была осуществлена впервые. Практика показала, что наша продукция интересна российскому зрителю и пользуется у него популярностью. И мы собираемся продолжить сотрудничество в этом формате.

Подполковник Татьяна Кондратьева, заместитель начальника информационно-аналитического отдела:

— Мы — основной поставщик армейских новостей на телеканалы, а потому должны знать все, быстро обрабатывать и передавать информацию. Знать, что происходит, где и когда. Ярким примером тому служит наша работа во время недавней комплексной проверки боеготовности Вооруженных Сил. Ежедневно в ходе ее проведения на всех телеканалах страны выходила подготовленная нами информация о последних событиях на учебных полигонах.



Мы активно работаем в социальных сетях. Своя страница есть в Facebook и в «Одноклассниках». Каждый день новыми постами пополняется Twitter. Видеоматериал, производимый телекомпанией, размещен и на портале Министерства обороны, и на белорусском новостном портале TUT.BY. Свой канал у телекомпании имеется и на YouTube. К слову, за первый квартал этого года количество его подписчиков увеличилось на 1.315 человек.

В первом квартале 2017 года начал работу обновленный модернизированный сайт, размещенный на защищенном хостинге — voentv.mil.by. И за это время у нас уже более полутора миллионов просмотров, что, несомненно, говорит о многом. На сайте представлены практически все телевизионные жанры, которые учитывают интересы различных зрительских аудиторий. Осуществлено тестовое вещание в режиме реального времени. Особую гордость вызывает оперативность его насыщения.



На обновленном сайте внедрена новая система безопасности, сертифицированная Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь. Оптимизирована административная панель, создана система поиска и ранжирования, упрощена система адресов страниц сайта, подготовлена база для интернет-трасляций.

Полковник Сергей Жилюк, первый заместитель генерального директора телекомпании «Воен ТВ»:

— В ближайшее время важнейшей тенденцией развития нашей телекомпании станет поиск своего места в цифровом телевизионном ландшафте, расширение использования возможностей Интернета. Проведенные исследования показали, что размер аудитории многих интернет-сервисов стал сопоставим с размером телевизионной аудитории.

В этой связи мы провели работы по актуализации, технической поддержке и сопровождению информационных ресурсов телекомпании. Сосредоточили усилия на обучении специалистов, адаптации сайта телекомпании, установке специализированного программного обеспечения для организации стриминга — трансляции в режиме реального времени. Благодаря этому мы подошли вплотную к началу интернет-вещания.



Чтобы оставаться интересным для зрителя, внимательно отслеживаем мировые тенденции в телевизионном производстве, продолжаем техническое «перевооружение». И если прежде технические новинки применяли в основном для работы на спецпроектах, то сегодня телевизионные группы активно используют квадракоптер, камеры 360° во время съемки сюжетов для программ «Арсенал» («Беларусь 1»), «Анфас» (СТВ) и «Военное обозрение» (ОНТ). Это делает наши программы более зрелищными и интересными.

Записала Лариса Кучерова, «Ваяр», фото из архива телекомпании «Воен ТВ»