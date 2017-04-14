Уважаемые товарищи!

22 апреля в Республике Беларусь проводится республиканский субботник.

В связи с объявлением 2017 года Годом науки основное внимание при проведении субботника будет уделено реставрации, восстановлению историко-культурных ценностей, укреплению материально-технической базы государственных учреждений образования, обеспечивающих развитие технического творчества детей и молодежи, создание и развитие субъектов инновационной инфраструктуры. На эти же цели, а также на подготовку детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону планируется направить и заработанные на субботнике денежные средства.

На общем собрании военнослужащих и гражданского персонала учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» принято решение принять участие в республиканском субботнике и добровольно перечислить в его фонд денежные средства в размере начисленного однодневного заработка гражданского персонала (расчетного должностного оклада), оклада (ставки) денежного довольствия военнослужащих (должностного оклада денежного содержания).

Обращаемся к военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных Сил с призывом поддержать наше решение и принять участие в республиканском субботнике.

Обращение принято на общем собрании военнослужащих и гражданского персонала учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» 14 апреля 2017 г.