— Игорь Анатольевич, учиться в Белорусском государственном университете было престижно во все времена. А на военном факультете в БГУ изучать науку побеждать почетно вдвойне. В конце 1920‑х годов здесь преподавал будущий четырежды Герой Советского Союза маршал Георгий Константинович Жуков. Как сегодня учат будущих полководцев?

— Действительно, на военном факультете учиться престижно. Это не мое мнение как начальника, а самих курсантов. И гражданских студентов, которые порой с завистью смотрят вслед строю молодцеватых, подтянутых парней в погонах.

А офицерская служба была престижной во все времена. Да, это профессия сложная, требующая от человека, ее избравшего, если хотите, отрешения от каких-то благ. Например, офицера могут вызвать на службу в любое время дня и ночи или отозвать из отпуска для решения важных задач. Он неделями может находиться на полигонах, учениях. Но это и есть служба. Мы об этом всегда честно и открыто говорим абитуриентам.

Наша цель — не «заманить» парня учиться на факультет, а помочь ему сделать правильный выбор, чтобы потом не было разочарований службой. Ведь если гражданский парень, бывает, оши

бется в выборе профессии, он, окончив вуз, кладет диплом в стол и спокойно работает по другой специальности. Офицер так поступить не может. В том и престиж профессии, что она выбирается раз и на всю жизнь.

С теми, кто сделал осознанный выбор, проводим беседу, помогаем определиться со специальностью. Наш факультет обеспечивает подготовку по следующим специальностям: «Химия» (квалификация «Специалист по управлению. Химик-эколог»), «Правоведение» (квалификация «Юрист»), «Геоинформационные системы» (квалификация «Специалист по геоинформационным системам»), «Прикладная криптография» (квалификация «Математик. Специалист по защите информации»), «Международные отношения» (квалификация «Специалист по международным отношениям. Переводчик-референт»).

На всех специальностях факультета изучаются общепрофессиональные дисциплины соответствующих гражданских специальностей, а также цикл дисциплин специализации (в т. ч. общевоенные дисциплины). Форма получения образования на факультете — дневная. На все специальности обучения принимаются только лица мужского пола. Более подробную информацию можно получить на сайте www.bsu.by.

Однако, как показывает практика, даже в век высоких технологий ничто не может заменить живое общение с потенциальными абитуриентами. В рамках профориентационной работы наши специалисты побывали в 170 учебных заведениях республики. Очень активно сотрудничаем с центрами допризывной подготовки. Здесь хотелось бы отметить плодотворную и эффективную работу совместно с ЦДП Московского района города Минска, которым руководит Игорь Рутковский. Под его началом проходят обучение ребята из 66 учебных заведений. Это сотни школьников. Но благодаря неформальному подходу мы можем разглядеть парней, склонных к военной службе.

Военным факультетом заключены договоры о взаимодействии с семью кадетскими училищами: ГУО «Брестское областное кадетское училище», ГУО «Витебское кадетское училище», ГУО «Гродненское областное кадетское училище», ГУО «Могилевское областное кадетское училище», ГУО «Минское областное кадетское училище», ГУО «Полоцкое кадетское училище», ГУО «Гомельское городское кадетское училище».

Безусловно, приглашаем ребят в гости на каждый день открытых дверей. Некоторые принимают решение стать офицерами после того, как пройдут по этим коридорам, почувствуют особую атмосферу.

Вот пример из жизни абитуриентов. Павел Еркович в 2015 году поступал, но не прошел испытания. Уходя, сказал: «Все равно я буду здесь учиться!». Слово сдержал. Год усиленно готовился — и стал курсантом нашего военного факультета.

Поступив на военный факультет, курсанты находятся на полном государственном обеспечении: проживание в благоустроенном общежитии, питание, обмундирование предоставляются бесплатно. Два раза в год (зимой и летом) им предоставляется отпуск. По окончании вуза выпускникам гарантированы трудоустройство, достойная оплата труда и возможности для профессионального роста. Кроме диплома и офицерских погон, многие еще получают у нас водительское удостоверение с категориями В и С.

— Давайте попробуем, как говорится, нарисовать собирательный портрет современного курсанта…

— Это целеустремленный молодой человек. У нас обучаются ребята из семей рабочих, служащих, фермеров, много военных династий. Например, у будущего химика-эколога курсанта Алексея Бирули отец — офицер войск радиационной, химической и биологической защиты, слушатель факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии, дедушка — старшина 2 статьи, служил на Северном флоте, прадед — участник Великой Отечественной войны, прабабушка была связной в партизанском отряде. Также можно назвать династию Чмаков, Игнатенко…



Стоит отметить, что в последние годы увеличилось число ребят, прибывших учиться из Минского суворовского военного училища, а также кадетских училищ. Уровень их физической и моральной подготовки на порядок выше, чем у среднестатистического абитуриента. И средний балл аттестата у этих ребят высокий. То есть при желании они могли бы поступить на любой гражданский факультет другого вуза, но выбрали именно военный факультет в БГУ.

Наша задача — воспитать патриота Отечества, профессионала, готового с оружием в руках отстаивать национальные интересы страны. И, естественно, физически крепкого офицера. Для этого у нас создана хорошая спортивная база. Есть тренажерные залы, плавательный бассейн, прекрасный стадион. Работают многочисленные секции, регулярно проводятся спортивные соревнования.

Большое внимание уделяется и духовно-нравственному воспитанию курсантов. На протяжении всего периода наши воспитанники имеют возможность посещать театры, концерты, музеи.

— Игорь Анатольевич, 2017 год объявлен в Беларуси Годом науки. Ваши воспитанники занимаются научной деятельностью?

— Для будущих офицеров здесь открыты все двери в соответствии с выбранными специальностями. Все обучение проходит на базовых факультетах. К примеру, военные химики-экологи (специалисты в области радиационной, химической и биологической защиты) изучают профильные предметы на базе химфака БГУ. Подготовка правоведов в погонах ведется в тесной интеграции с юридическим факультетом.

Что же касается непосредственно военной специфики, и здесь факультет имеет современную материально-техническую базу, включая парк военной техники, тренажеры, на которых будущие офицеры осваивают премудрости выбранной профессии. Еще один интересный объект — класс подготовки военных геодезистов. Мы обладаем новейшим оборудованием, позволяющим готовить весьма качественные электронные карты местности — наподобие тех, что применяются в современных GPS-навигаторах.

Хорошая учебно-материальная база позволяет молодым людям не только эффективно учиться, но и самим заниматься наукой. Наши воспитанники активно участвуют в научно-исследовательских работах. К примеру, это «Разработка технологии создания карт зон видимости с помощью СПО «Панорама» в интересах обеспечения войск специальными средствами топогеодезической информации». Данной темой активно занимаются курсанты Алексей Василенко, Владимир Ищенко, Михаил Лозовой, Александр Степанец.

Наши ребята принимают активное участие и в научно-практических конференциях. Например, в международной НПК «Научная дискуссия: вопросы юриспруденции» или республиканской НПК «Современные тенденции развития военного образования».

— Преподаватели военного факультета, думается, выполняют не одну, а сразу две важные задачи. Во‑первых, обучают курсанта специальности, во‑вторых, воспитывают в нем офицера. Кто, образно говоря, воткнув штык в землю, поднимается на кафедру?

— На факультете преподают кадровые офицеры, прошедшие службу непосредственно в воинских частях. Они и передают курсантам свой богатый практический опыт. Ежегодно выезжая со своими подопечными на полигоны, щедро делятся секретами военного дела, подавая пример дисциплинированности и профессионализма. Тем самым мы в полной мере выполняем требования министра обороны Республики Беларусь по ориентированию обучения курсантов на получение и отработку практических навыков.

Среди таких профессионалов наш лучший методист старший преподаватель кафедры боевого применения артиллерии подполковник Сергей Бурсевич. Превосходный наставник с огромным практическим опытом в войсках старший преподаватель кафедры радиационной, химической и биологической защиты подполковник Александр Гормаш. Огромным авторитетом в коллективе пользуется один из лучших преподавателей начальник цикла общевоинских дисциплин общевойсковой кафедры подполковник Денис Мацука.

Признаюсь, выделять кого-то сложно… Каждый офицер военного факультета — профессионал высшей пробы.

— Спасибо за обстоятельную беседу.

Беседовал полковник Андрей Соболевский, «Ваяр», фото Ирины Малиновской