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«Земля ещё и потому щедра, что в мире существуют повара…»

14.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Повар — одна из самых ответственных, по-своему уникальных должностей в армии. Что в ней особенного, спросите? А вот попробуйте сами покашеварить у солдатского котла — и узнаете.

Представьте себе, что будет, если проголодавшимся после учебного боя сослуживцам придется не по вкусу приготовленный обед… Слово «халтурщик» из всего букета «теплых» выражений в адрес повара будет тогда, наверное, самым ласковым. В поварском деле главное — талант, чувство вкуса, фантазия и, если хотите, творческий подход. А еще хороший повар обязан быть аккуратным, внимательным, ответственным, должен иметь тонкое обоняние и развитые вкусовые ощущения.


Преподаватель цикла тыла прапорщик Анастасия Тумилович с подопечными: изучаются технические средства для приготовления пищи в полевых условиях

 
 
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