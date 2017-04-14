Повар — одна из самых ответственных, по-своему уникальных должностей в армии. Что в ней особенного, спросите? А вот попробуйте сами покашеварить у солдатского котла — и узнаете.

Представьте себе, что будет, если проголодавшимся после учебного боя сослуживцам придется не по вкусу приготовленный обед… Слово «халтурщик» из всего букета «теплых» выражений в адрес повара будет тогда, наверное, самым ласковым. В поварском деле главное — талант, чувство вкуса, фантазия и, если хотите, творческий подход. А еще хороший повар обязан быть аккуратным, внимательным, ответственным, должен иметь тонкое обоняние и развитые вкусовые ощущения.