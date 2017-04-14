Так, кому там не нравится Болгария? Готов доказать любому, что это удивительная древняя страна с многовековой историей и богатой культурой. Да, тут нет средневековых замков или Эйфелевой башни. Но зато есть теплое море и ни с чем не сравнимая природа, исключительный местный колорит и повсеместный запах роз.



За две недели, проведенные в Болгарии, удалось увидеть многое. Но то впечатление, которое произвел на меня старинный городок Несебр, несомненно, останется в памяти на всю жизнь.



«Обязательно съезди туда, — напутствовали меня друзья перед отъездом в Болгарию. — Побывать в Болгарии и не увидеть Несебр — это будет преступлением».

Это я понял потом, когда три (!) раза за две недели посетил этот удивительный город. Туда хочется возвращаться снова и снова. Это место манит, оно завораживает. Своей неповторимой атмосферой, своими узкими улочками и красными черепичными крышами. Город-сказка, город-мечта!

Честно признаюсь, что за две недели отдыха привез несколько сотен фотоснимков. Большую часть на них занимал… Несебр. Площадь старинного города — 850 на 350 метров. Часть его когда-то ушла под воду после землетрясения. Эти руины частично можно увидеть с катеров, владельцы которых предлагают водные экскурсии по прилегающей акватории.



Тут когда-то хозяйничали фракийцы, византийцы, римляне и османы, и все добавляли свои краски к болгарскому колориту. История города насчитывает более 3.000 лет! Он является одним из древнейших городов Европы. А в 1983 году Несебр был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С античности до наших дней тут сохранились руины крепостной стены, башни, ворота, церкви. А недавно археологи обнаружили здесь римские термы.

За долгую историю существования Несебра на его берегах были построены десятки храмов (и это на такой площади!). И за это его по праву называют городом 40 церквей. Многие храмы являются действующими, некоторые разрушены.



Несебр — скалистый полуостров, окруженный лазурными водами Черного моря. От материковой части его отделяет узкий перешеек. Попасть в город можно с курорта Солнечный Берег. Местные автобусы ходят через весь курорт с интервалом 10–15 минут. Стоимость билета для взрослого составляет 2 лева (1 доллар), для ребенка — 1 лев. Я советую не ехать до конечной остановки, а выйти заранее и пройтись пешком, чтобы увидеть Несебр издалека. Поверьте: вы не пожалеете!

Это я рассказал вам про «бесплатное» посещение города. Есть другой вариант: оплатив экскурсию, поехать в Несебр в сопровождении гида (первый раз я так и сделал). На комфортабельном автобусе вас заберут у дверей вашего отеля. Стоимость двухчасовой экскурсии составит 40 левов (около 20 долларов).



И вот мы у стен старинного Несебра. Крошечный, колоритный, эффектный! Этот город точно не оставит никого равнодушным, он очаровывает… Почему-то мне тогда подумалось: неплохо бы тут кино снять. И, как оказалось, в этих местах его снимали.

К перешейку со стороны Солнечного Берега ведет небольшой спуск. Вот откуда вид! «Встречает» гостей старинная ветряная мельница. Своеобразный символ Несебра, она словно молчаливый страж охраняет вход в город. Не ошибусь, если скажу, что вряд ли найдется хотя бы один турист, который не воспользуется возможностью сделать фото на фоне этого сооружения.

Под стать мельнице и городская стена, которая встречает гостей своей древностью. Это наследство времен Фракии и Византии. Тут же символический план Несебра с основными его достопримечательностями. И вот мы окунаемся в «объятия» старинного города.



Небольшие домики, наседающие друг на друга, узкие улочки, мощенные брусчаткой, живописные руины на каждом шагу, много зелени, магазинчики, кафе, сувенирные лавки и толпы отдыхающих — именно так выглядит Несебр в разгар туристического сезона. Добавьте к этому запах рыбных и не только ресторанчиков, розового масла и качественной недорогой (и, к слову, натуральной) косметики, пряностей и вина.

Нельзя не упомянуть и о полноправных хозяйках старого города — чайках. Они будут сопровождать вас повсюду. Птицы сидят на крышах домов, прогуливаются в скверах и на улицах, обозначая себя хозяйским криком.

В центре Несебра находится один из ценнейших старинных памятников — церковь Святой Софии. Ее еще называют старой метрополией. Историки полагают, что именно отсюда начинался город. Это сооружение являлось когда-то частью резиденции митрополита города. Церковь обминуть невозможно — там всегда много туристов. Так и хочется войти внутрь этого строения (вернее того, что от него осталось) и прикоснуться к его серо-красным многовековым стенам. Ну и сделать очередную фотосессию на память.



Несколько слов про архитектурные строения Несебра. Основу жилищного фонда города составляют необычные двух- и трехэтажные дома, расположенные на извилистых улочках города. Их необычность заключается в том, что нижняя часть домов состоит из камня, а верхняя — из дерева. Вокруг них растут цветы. А местные жители торгуют, едва выйдя из дома. Открывают дверь, ставят стул, раскладывают товар и продают кто что может. Чего тут только нет! Магнитики, картины, одежда, предметы интерьера, посуда. Одним словом, все то, что подпадает под понятие «сувениры». К огромному сожалению, рукотворных изделий местных мастеров слишком мало. В большинстве своем это дешевые китайские побрякушки.



Исторический вид Несебра во многом портят современные… кондиционеры, которыми обвешаны тамошние дома. Охлаждающие блага цивилизации — на первом и втором этажах. Но тут ничего не поделаешь — борьба с жарой в поисках комфорта. Что еще интересно: двери многих домов не закрываются. Наверное, воришек здесь никто не боится. Хотя по улицам время от времени шныряют подозрительные личности цыганского типа. Так что будьте внимательны: следите за кошельком и документами.

На пристани Несебра с дорогими яхтами соседствуют рыбацкие катера и лодки. Именно они доставляют свежий улов для местных ресторанчиков. Отказать себе в удовольствии откушать рыбных вкусностей, наслаждаясь морскими видами, просто невозможно.



В целом про город можно рассказывать много и долго. Но что слова? Его надо увидеть! А про самую главную его достопримечательность скажу так: ею является сам Несебр. Город-памятник, город-музей, город-легенда. Несмотря на свою старину, он остается удивительно живым, с неповторимыми энергетикой, жителями, особенным уникальным миром.

Болгария может поразить вас многим, но чтобы очаровать — у нее есть Несебр!

Степан Платонов, фото автора