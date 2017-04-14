﻿ Uber могут оштрафовать в Калифорнии на $1 млн из-за пьяных водителей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Uber могут оштрафовать в Калифорнии на $1 млн из-за пьяных водителей

14.04.2017 21:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 апр – Sputnik. Компанию – владельца онлайн-заказа такси Uber могут оштрафовать в Калифорнии на 1,13 миллиона долларов США из-за нетрезвых водителей, сообщили местные СМИ.

Uber могут оштрафовать в Калифорнии на млн из-за пьяных водителей
© REUTERS Shannon Stapleton
Главы Tesla, Uber и Pepsi стали советниками Трампа

Ранее компания не могла решить данную проблему, когда пассажиры такси заявляли о пьяных водителях – госорганы США могут обязать онлайн-сервис выплатить штраф в размере 1,13 миллиона долларов.

Сообщается, что сотрудники отдела по защите прав потребителей специальной комиссии штата Калифорния выявили, что из 154 поступивших жалоб 151 имела отношение к пьяным водителям, в то же время компанией Uber были проведены расследования только в 21 случае.

Uber – это онлайн-сервис, который позволяет заказать такси через мобильное приложение или сайт. Компания возникла в 2009 году, штаб-квартира сервиса расположена в Сан-Франциско. Перевозки с помощью наемных водителей сервис осуществляет со многих странах мира, в том числе Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В госорганы США обратились клиенты онлайн-сервиса Uber – люди жаловались на нетрезвых извозчиков.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Несмотря на холод и дождь. В Минске торжественно открыли сезон фонтанов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика