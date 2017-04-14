МИНСК, 14 апр – Sputnik. Компанию – владельца онлайн-заказа такси Uber могут оштрафовать в Калифорнии на 1,13 миллиона долларов США из-за нетрезвых водителей, сообщили местные СМИ.



© REUTERS Shannon Stapleton Главы Tesla, Uber и Pepsi стали советниками Трампа

Ранее компания не могла решить данную проблему, когда пассажиры такси заявляли о пьяных водителях – госорганы США могут обязать онлайн-сервис выплатить штраф в размере 1,13 миллиона долларов.

Сообщается, что сотрудники отдела по защите прав потребителей специальной комиссии штата Калифорния выявили, что из 154 поступивших жалоб 151 имела отношение к пьяным водителям, в то же время компанией Uber были проведены расследования только в 21 случае.

Uber – это онлайн-сервис, который позволяет заказать такси через мобильное приложение или сайт. Компания возникла в 2009 году, штаб-квартира сервиса расположена в Сан-Франциско. Перевозки с помощью наемных водителей сервис осуществляет со многих странах мира, в том числе Беларуси.