МИНСК, 14 апр – Sputnik. Запрет на торговлю хищными и опасными животными, а также птицами будет введен в Дубае в июне текущего года – данная норма содержится в новом законе, который начнет действовать в эмирате, сообщило издание Arabian Business .



© Sputnik / Артем Бордовский Видеофакт: минский бар получил статус dog friendly

По информации издания, запрет коснется львов, гепардов, пантер, тигров, леопардов, гиен, крокодилов, диких собак, орлов, опасных змей и прочих.

Как сообщили в муниципалитете Дубая, цель документа – обезопасить жизни жителей эмирата от хищных животных.

Кроме опасных хищников, в список запрещенных животных были внесены носороги, страусы, медведи, жирафы, скорпионы, пингвины, пауки и прочие животные. В то же время, жителям Дубая по-прежнему можно будет держать дома овец, коров, лам и верблюдов, а также традиционных домашних животных – собак, кошек и других.

В январе в ОАЭ приняли закон, который запрещает торговать и владеть опасными и дикими животными.