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Тотальный запрет на диких домашних животных ввели в Дубае
14.04.2017 20:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр – Sputnik. Запрет на торговлю хищными и опасными животными, а также птицами будет введен в Дубае в июне текущего года – данная норма содержится в новом законе, который начнет действовать в эмирате, сообщило издание
© Sputnik / Артем Бордовский
По информации издания, запрет коснется львов, гепардов, пантер, тигров, леопардов, гиен, крокодилов, диких собак, орлов, опасных змей и прочих.
Как сообщили в муниципалитете Дубая, цель документа – обезопасить жизни жителей эмирата от хищных животных.
Кроме опасных хищников, в список запрещенных животных были внесены носороги, страусы, медведи, жирафы, скорпионы, пингвины, пауки и прочие животные. В то же время, жителям Дубая по-прежнему можно будет держать дома овец, коров, лам и верблюдов, а также традиционных домашних животных – собак, кошек и других.
В январе в ОАЭ приняли закон, который запрещает торговать и владеть опасными и дикими животными.
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В списке питомцев, которых запретили продавать и покупать, – львы, гепарды, пантеры и тигры, а также другие животные.
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