Архив (Новости Общества)

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Инфографика: график проведения ЦТ в 2017 году

14.04.2017 14:24 — Новости Общества | 21.by  
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Национальный правовый интернет-портал опубликовал график проведения централизованного тестирования по учебным предметам в 2017 году. И  редакция 21.by специально по этому поводу сделала инфографику:

Инфографика: график проведения ЦТ в 2017 году

 

По материалу БелТЫ.

 
 
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Установлен график проведения централизованного тестирования по учебным предметам в 2017 году. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале.

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