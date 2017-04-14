Светлое Христово Воскресение — «праздников праздник и торжество из торжеств» верующие встречают в храмах. 15−16 апреля в Бресте пройдут всенощные бдения. Большинство из них начнутся в субботу в 23.30, пишет «Вечерний Брест».





Как сообщили в Брестской епархии, в такое время богослужения откроются в следующих церквях: кафедральный Симеоновский собор (ул. К. Маркса, 84) (2-я Литургия в 8.00), собор Воскресения Христова (м-н «Восток»), храм Тихвинской иконы Божией Матери (м-н «Ковалево») (2-я Литургия — 08.30), храм иконы Божией Матери «Всецарица» (м-н «Восток», ул. Гродненская), в микрорайонах Плоска, Вулька, Дубровка, Южный, Вычулки, Гершоны. В 23.20 начнется служба в Свято-Николаевской церкви на Советской. В полночь — в гарнизонном соборе в крепости, храме Святой Живоначальной Троицы (микрорайон «Речица»). В храме Святителя Спиридона Тримифунтского (микрорайон «Березовка») начало — в 23.00.

В субботу 15 апреля после Божественной литургии во всех храмах будет совершаться чин освящения пасхальной снеди. Также будет возможность освятить пасхальные куличи с 15 до 17 часов на территории храма святого апостола Фомы (ул. Брестских дивизий) .