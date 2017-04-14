В выходные в более чем 40 минских храмах будут освящать пасахальные куличи и яйца. Где и во сколько это можно сделать, сообщается на сайте БПЦ.



Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и Мефодия, 3):

15 апреля — 11:00—21:00; 16 апреля — 8:30—13:00.

Свято-Петро-Павловский собор (ул. Раковская, 4):

15 апреля — 11:00—22:00; 16 апреля — 9:00—13:00.

Храм иконы Божией Матери «Минская» (приход великомученика Георгия Победоносца, ул. Голодеда, 60):

15 апреля — 12:00—20:00; 16 апреля — 3:00—12:00.

Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (пр. Партизанский, 147):

15 апреля — 8:00—16:00 и 20:00—22:00; 16 апреля — 8:00—12:00.

Храм святителя Кирилла Туровского (при Духовно-образовательном центре Белорусской православной церкви, ул. Зыбицкая, 27):

15 апреля — 12:00—23:00; 16 апреля — 10:00—13:00.

Храм святителя Николая Чудотворца (ул. Ельницкая, 28а):

15 апреля — 11:00—22:00; 16 апреля — 7:00—13:00.

Храм праведных Захарии и Елисаветы (приход Рождества Иоанна Предтечи, ул. Стахановская, 32):

15 апреля — 12:00—20:00; 16 апреля — 7:00—20:00.

Храм преподобного Иоанна Рыльского (приход праведного Иоанна Кронштадтского, ул. Саперов, 5):

15 апреля — 12:00—19:00, а также сразу после ночного богослужения 16 апреля.

Храм равноапостольной Марии Магдалины (ул. Киселева, 42):

15 апреля — 10:00—3:00; 16 апреля — 6:00—22:00.

Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (пр. Победителей, 82):

15 апреля — 9:00—23:59; 16 апреля — 8:00—15:00.

Храм святителя Николая Японского (ул. Лидская, 7):

15 апреля — 11:00—21:00; 16 апреля — 3:00—14:00.

Храм архангела Михаила (ул. Янковского, 2):

15 апреля — 10:00—21:00; 16 апреля — 8:00—14:00.

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Притыцкого, 65):

15 апреля — 12:00—23:00; 16 апреля — 6:00—16:00.

Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (2-й Измайловский переулок, 16а):

15 апреля — 12:00—19:00; 16 апреля — 12:00—14:00.

Храм равноапостольного князя Владимира (ул. 1-я Поселковая, 47):

16 апреля — после ночной литургии (около 3:00) и 10:30—11:30.

Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (ул. Карастояновой, 14):

15 апреля — 11:00—22:00; 16 апреля — 4:00—17:00.

Храм в честь Воскресения Христова (ул. Гамарника, 29):

15 апреля — 12:00—23:00; 16 апреля — 8:00—13:00.

Храм благоверного великого князя Александра Невского (ул. Козлова, 11):

15 апреля — 12:00—22:00; 16 апреля — 4:00—12:00.

Храм в честь Собора белорусских святых (пер. Шугаева, 19/3):

15 апреля — 14:00—17:00; 16 апреля — после ночной литургии и после утренней литургии в 12:00—14:00.

Храм мученицы Татианы (ул. Руссиянова, 50):

15 апреля — 12:00—23:00; 16 апреля — после ночной (около 3:00) и утренней литургии (около 12:00).

Храм преподобномученика Афанасия Брестского (ул. Рогачевская, 8а):

15 апреля — 14:00—2:00; 16 апреля — после ночной (около 3:00) и утренней литургии (около 11:45).

Храм великомученика и целителя Пантелеимона (в/ч 3214, военный городок в Уручье, 8-й км Московского шоссе):

15 апреля — 12:00—22:00; 16 апреля — после ночной литургии (около 3:00).

Храм Святой Троицы (приход в честь Всех святых, ул. Калиновского, 121):

15 апреля — 11:00—23:00; 16 апреля — 7:00—8:30 и 11:00—16:00.

Храм праведного Иова Многострадального (при Доме милосердия, ул. Франциска Скорины, 11):

15 апреля — 11:00—23:00; 16 апреля — 7:00—8:30 и 11:00—16:00.

Храм-памятник в честь Всех Святых (ул. Всехсвятская, 2):

16 апреля — с 3:00.

Храм иконы Божией Матери «Владимирская» (Волжский проезд, 8):

15 апреля — 11:00—19:00; 16 апреля — 4:00 -19:00.

Храм иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» (ул. Менделеева, 4, к. 8):

15 апреля — 15:00—23:00; 16 апреля — после ночной литургии.

Храм иконы Божией Матери «Всецарица» (ул. Грушевская, 50):

15 апреля — 14:00—23:00; 16 апреля — 8:00—16:00.

Храм преподобного Сергия Радонежского (ул. Каролинская, 7):

15 апреля — 11:00—22:00; 16 апреля — 10:00—12:00.

Храм Оптинских старцев (приход преподобного Серафима Саровского, ул. Космонавтов, 24):

15 апреля — 11:00—23:00; 16 апреля — 7:00—13:00.

Храм мученика младенца Гавриила Белостокского (приход Введения во храм Пресвятой Богородицы, ул. Карпова, 1):

15 апреля — 9:00—22:00; 16 апреля — 8:00—15:00.

Храм в честь Преображения Господня (пр. Газеты «Правда», 31):

15 апреля — 11:00—23:00; 16 апреля — 8:00—13:00.

Храм апостола Андрея Первозванного (ул. Малинина, 19):

15 апреля — 12:00—21:00; 16 апреля — 3:00—11:00.

Храм равноапостольной великой княгини Ольги (пр. Партизанский, 17):

15 апреля — 11:00—22:00; 16 апреля — 7:00—13:00.

Храм в честь Богоявления (ул. Чижевских, 4):

15 апреля — 12:00—20:00; 16 апреля — 7:00—12:00.

Храм равноапостольных Мефодия и Кирилла (пр. Независимости, 26):

15 апреля — после утреннего богослужения (около 11:30); 16 апреля — по окончании ночной литургии (около 3:00).

Храм святителя Николая Чудотворца (п. Сокол, ул. Барамзиной, 20):

15 апреля — 18:00—20:00; 16 апреля — 8:00—8:30.

Храм праведной Софии Слуцкой (ул. Казинца, 108):

15 апреля — 13:00—22:45; 16 апреля — по окончании ночной литургии (около 3:30) и утренней литургии (10:30—12:00).

Храм Живоначальной Троицы (ул. Севастопольская, 100):

15 апреля — 11:00—23:00; 16 апреля — 7:00—13:00.

Елизаветинский монастырь (ул. Выготского, 6):

15 апреля — 9:00—22:00; 16 апреля — 7:00—13:00.

Храм иконы Божией Матери «Донская» (ул. Лесопарковая):

15 апреля — 11:00—23:00; 16 апреля — 10:00—13:00.

Храм священномученика Владимира Хираско (ул. Матусевича, 33):

15 апреля — 20:00—23:00; 16 апреля — 7:00—16:00.