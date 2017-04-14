МИНСК, 16 апр — Sputnik. В идеале беременность лучше планировать, заранее обойти всех врачей, в том числе и стоматолога. Кариес у мамы в перспективе может передаться и ребенку — мама попросту может инфицировать его микробами, вызывающими кариес.

Кроме того, кариес и его осложнения (пульпит, периодонтит) могут оказать негативное влияние на течение беременности.

О том, что нужно понимать будущей маме о здоровье зубов в этот период, как за ними ухаживать и как минимизировать риски, Sputnik рассказала заведующая платным отделением 4-й городской стоматологической поликлиники Елена Вечерская.

Почему появляется налет и растет угроза кариеса

Зубной налет образуется у всех без исключения людей. Но у беременных он становится более "агрессивным" — в нем содержится больше патогенных организмов.

"Кроме того, слизистая оболочка полости рта становится легко ранимой, кровоточит при малейшем прикосновении, а травма увеличивает риск инфицирования и воспаления", — добавила Вечерская.

Стоматолог напомнила, что во время беременности также меняется состав и количество слюны. Увеличивается кислотность, это ведет к снижению защитной функции слюны.

"Активация микробов на фоне снижения иммунитета, изменение состава слюны, недостаток кальция приводят к кариесу и заболеваниям десны (гингивит беременных)", — суммировала "зубные" проблемы беременных доктор.



© Pixabay Будущей маме обязательно необходимо наблюдаться у стоматолога

Как ухаживать за зубами во время беременности

Чтобы минимизировать возможные проблемы, стоматологи советуют в период беременности не лениться, а тщательно ухаживать за зубами — несмотря на токсикоз и желание внепланово что-нибудь пожевать.

"В первом триместре, когда недомогание женщины выражено больше всего, когда женщину начинает преследовать токсикоз — она может и вовсе перестать чистить зубы или начинает это делать формально. Второй момент: чтобы облегчить тошноту, она в течение дня, не давая зубам "отдохнуть", периодически что-то жует. В этом-то и скрывается корень проблемы!" — подчеркнула Вечерская.

По словам доктора, принципиально не меняются в период беременности принципы ухода за полостью рта. Наоборот, все процедуры надо выполнять с особой тщательностью, учитывая процессы, происходящие в организме.

Базовые правила здоровых зубов

Прежде всего, зубы надо чистить как минимум два раза в день выметающими движениями. Обязательно использовать зубную нить для очистки межзубных промежутков. Пасту лучше выбирать фторированную — в концентрации 1000-1500 ppm.

Есть и перекусывать желательно не чаще 5-6 раз в день. Зубам нужен отдых, напомнила доктор. Пить между перекусами можно, но лучше отдавать предпочтение простой чистой воде.

"Если вас беспокоит рвота, то после лучше прополоскать рот раствором бикарбоната натрия (пищевой соды), который нейтрализует действие кислых компонентов в полости рта", — заметила стоматолог.

И не ленитесь лишний раз показаться стоматологу, чтобы доктор на ранней стадии увидел проблему и помог в ее решении, резюмировала Елена Вечерская.