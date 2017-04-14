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Названы сроки вступительной кампании в учреждения среднего специального образования

15.04.2017 10:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Министерство образования определило сроки вступительной кампании в учреждения среднего специального образования. Соответствующее постановление № 29 от 31 марта 2017 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Для желающих поступать в учреждения среднего специального образования и иные учреждения образования, реализующие образовательные программы среднего специального образования установлены следующие сроки:

  • в очной (дневной) форме получения образования за счет бюджета, имеющих общее базовое образование, — с 20 июля по 3 августа;
  • в очной (дневной) форме получения образования на платной основе, имеющих общее базовое образование, — с 20 июля по 14 августа;
  • в очной (дневной) форме получения образования на платной основе, имеющих общее базовое образование, поступающих на специальности, по которым необходимо сдавать вступительное испытание по специальности, — с 20 июля по 3 августа;
  • в очной (дневной, вечерней) или заочной форме получения образования за счет средств бюджета, имеющих общее среднее образование, профессионально-техническое образование с общим средним образованием, — с 20 июля по 9 августа;
  • в очной (дневной, вечерней) или заочной форме получения образования на платной основе, имеющих общее среднее образование, профессионально-техническое образование с общим средним образованием, — с 20 июля по 16 августа;
  • в очной (дневной, вечерней) или заочной форме получения образования на платной основе, имеющих общее среднее образование, профессионально-техническое образование с общим средним образованием, поступающих на специальности, по которым необходимо сдавать вступительное испытание по специальности, — с 20 июля по 9 августа;
  • в очной (вечерней) или заочной форме получения образования за счет средств бюджета или на платной основе по специальностям сельского хозяйства и водного транспорта — с 1 октября по 30 ноября.

Определены также сроки приема документов от иностранных граждан и лиц без гражданства. Названы даты для информирования абитуриентов о наличии вакантных мест в группах, сформированных на основе общего базового образования в году, предшествующем году приема, — с 20 июля по 17 августа.

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