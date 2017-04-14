Воскресение Христово является символом надежды и веры. Пасхальные дни наполнены торжеством и светом христианской любви. Великий праздник вновь призывает задуматься над смыслом жизни, осознать высокое предназначение человека.





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Христос Воскресе!

Дорогие братья и сестры! В великий и светлый праздник Пасхи Господней приветствую и поздравляю всех вас со всемирным христианским торжеством — со светлым Христовым Воскресением.

Каждый из нас по-особому переживает этот день в своей жизни, потому что Воскресение Христа наполняет наш жизненный путь глубоким христианским смыслом. Апостол Павел в своем послании к римлянам пишет: «Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6,9-11).

Жизнь человека на земле должна совершаться в свете Воскресения Христова. Каждый из нас пришел в этот мир для славы Божией, и потому христианская жизнь подразумевает под собой следование за Христом. Человек призван бороться за свою душу — вести борьбу с личными внутренними недостатками: с грехами, страстями и пороками, которые мешают нам обрести наследие в вечной жизни. А Христос Спаситель своей жизнью и восстанием из гроба показал нам путь, идя по которому христианин познает Истину, наполняющую его жизнь глубиной Богопознания, которое делает человека способным наследовать жизнь вечную.

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав», — многократно повторяет Церковь это пасхальное песнопение, потому что в нем заключается весь смысл нашей веры и нашего упования. «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша… но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших», — свидетельствует апостол Павел.

Дорогие братья и сестры, будем и мы нести это свидетельство нашей веры, подобно ученикам Христовым и женам-мироносицам к окружающим нас людям, чтобы свет Воскресения Христова наполнял нашу жизнь духовным смыслом и озарял каждого человека, вдохновляя на добрые дела.

Воистину Христос Воскресе!

Протоиерей Сергий ЧАРНЫЙ,

Благочинный церквей Копыльского округа

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Хрыстос Уваскрос!

Пасля дзён цемры, мукаў і смерці на крыжы, гробу, Хрыстос паўстаў, прамянеючы бляскам хвалы. Уваскрос! Жыве! Паказаўся жанчынам, Пятру, Апосталам. А «калі яны ад радасці яшчэ не верылі і дзівіліся» (Ев. Лк. 24, 41) запэўніваў іх, што гэта Ён і на іх вачах спажыў ежу, якую Яму далі.

Найбольш аднак узрушлівым для Апосталаў было бадай тое спатканне ўвечары, у першы дзень тыдня, калі там, дзе прабывалі, дзверы былі замкнёныя з боязі перад габрэямі. Прыйшоў Езус, стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Супакой вам!» (пар. Ев. Ян. 20, 19-20).

Браты і сёстры, а таксама ўсе людзі добрай волі! Уваскрашэнне Хрыста з’яўляецца бясспрэчным аргументам каталіцкай і, наогул, хрысціянскай веры. Езус сапраўды ёсць Богам-Чалавекам. Ёсць Чалавекам, таму мог за нас памерці. Ёсць Богам, таму мог уваскрэснуць.

Уваскросшы Госпад абдымае нас усіх сваёй любоўю і кажа: «Не бойцеся! Я з вамі! Я застаўся з вамі новым чынам — у постаці хлеба і віна. Я стаўся для вас ежай, што дае жыццё вечнае».

У моцы Хрыста ўкрыжаванага і ўваскрослага, Валадара сусвету, прыміце Велікодныя віншаванні з найлепшымі пажаданнямі супакою, надзеі, бласлаўлення, а таксама —здароўя, дабрабыту, упэўненасці ў заўтрашнім дні.

Каталіцкая супольнасць г. Капыля на чале са святаром Аляксандрам Тарасевічам