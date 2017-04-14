МИНСК, 15 апр – Sputnik. Фамилии Юрия Чижа стала самым популярным запросом в сети в марте-апреле текущего года, когда шла речь о поиске информации о предпринимателях.



© Sputnik / Виктор Толочко Больше не гендиректор: Юрий Чиж ушел с поста главы "Трайпла"

Digital-агентство "Гусаров Групп" проанализировало количество запросов в Яндекс и Google с помощью программы Key Collector в период с 14 марта по 14 апреля и составило рейтинг бизнесменов на основе их популярности в сети.

Согласно данным "Гусаров Групп" чаще всего в поисковую строку Яндекс и Google вбивалась фамилия Юрия Чижа, совладельца группы компаний "Трайпл". Экс-партнер Чижа, потерявший свою долю, но по-прежнему занимающий должность заместителя генерального директора "Трайпла" Владимир Япринцев занимает 4 строчку в рейтинге интереса пользователей.

Стоит отметить, что из ТОП-5 бизнесменов рейтинга лишь основатель и генеральный директор Wargaming Виктор Кислый не попадал в поле зрение СМИ как фигурант громких инициированных правоохранительными органами дел.

В топ-5 самых интересующих пользователей бизнес-персон попал также предприниматель, владелец группы компаний СТИ-Сармат, бизнес-ангел Александр Кнырович, который с января находится в СИЗО КГБ. Бизнесмену предъявлено обвинение в неуплате налогов , повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере.

На восьмом месте в рейтинге находится председатель совета директоров Fenox Global Group Виталий Арбузов, задержанный в четверг по подозрению в неуплате налогов .

Между тем, крупнейшие бизнесмены – бывший сенатор, совладелец холдинга "Амкодор" Александр Шакутин и владелец группы компаний "Интерсервис", известной по "растворительному" скандалу, Николай Воробей – в топ-25 не вошли.