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Топ популярных в интернете бизнесменов возглавил опальный Чиж
15.04.2017 11:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 апр – Sputnik. Фамилии Юрия Чижа стала самым популярным запросом в сети в марте-апреле текущего года, когда шла речь о поиске информации о предпринимателях.
© Sputnik / Виктор Толочко
Digital-агентство "Гусаров Групп" проанализировало количество запросов в Яндекс и Google с помощью программы Key Collector в период с 14 марта по 14 апреля и составило
Согласно данным "Гусаров Групп" чаще всего в поисковую строку Яндекс и Google вбивалась фамилия Юрия Чижа, совладельца группы компаний "Трайпл". Экс-партнер Чижа, потерявший свою долю, но по-прежнему занимающий должность заместителя генерального директора "Трайпла"
Стоит отметить, что из ТОП-5 бизнесменов рейтинга лишь основатель и генеральный директор Wargaming Виктор Кислый не попадал в поле зрение СМИ как фигурант громких инициированных правоохранительными органами дел.
В топ-5 самых интересующих пользователей бизнес-персон попал также предприниматель, владелец группы компаний СТИ-Сармат, бизнес-ангел Александр Кнырович, который с января находится в СИЗО КГБ. Бизнесмену
На восьмом месте в рейтинге находится председатель совета директоров Fenox Global Group Виталий Арбузов,
Между тем, крупнейшие бизнесмены – бывший сенатор, совладелец холдинга "Амкодор" Александр Шакутин и владелец группы компаний "Интерсервис", известной по "растворительному" скандалу, Николай Воробей – в топ-25 не вошли.
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Составители рейтинга проанализировали количество запросов в Яндекс и Google за период с 14 марта по 14 апреля и выяснили, что в топе оказались, как работающие, так и...
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