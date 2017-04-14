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Лукашенко поздравил христиан Беларуси с Пасхой

15.04.2017 11:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 апр – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил всех христиан Беларуси с праздником Пасхи, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

Лукашенко поздравил христиан Беларуси с Пасхой
© Sputnik Сергей Пятаков
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В этом году представители всех христианских конфессий отмечают Пасху в один день – 16 апреля. 

По словам главы государства, светлый праздник Пасхи наполняет сердца искренней верой в торжество жизни и дарит надежду людям вне зависимости от их политических убеждений, этнических, языковых и иных различий.

"Воскресение Христово призывает задуматься о предназначении человека, его миссии на земле, помогает творить добрые дела и быть милосердным. Пусть радость этого дня сопутствует каждому в деле духовного совершенствования, преображая нашу жизнь, воодушевляя на созидательный труд, приближая нас к высоким христианским идеалам", – говорится в поздравлении президента. 

Лукашенко пожелал белорусским христианам тепла домашнего очага, любви и согласия в семьях, успеха во всех замыслах и начинаниях, а также здоровья, счастья и благополучия. 

Белорусский президент также направил поздравления с праздником Воскресения Христова Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

"Этот радостный день пробуждает самые светлые помыслы в сердцах всех православных христиан. Он напоминает нам о непреходящих ценностях, которые придают жизни истинный смысл. Сегодня традиции православия являются нравственным ориентиром, неисчерпаемым источником христианской любви, доброты и созидательных сил", – говорится в поздравлении. 

Глава государства выразил уверенность, что Русская Православная Церковь будет и в дальнейшем способствовать упрочению духовных основ общества, помогая укреплять дружбу и взаимопонимание между народами Беларуси и России.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства также направил поздравление с праздником Воскресения Христова Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

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