«Надеюсь, что это хеппи-энд. Потому что наша собака уже так намучилась, что неизвестно, забудет ли когда-нибудь обо всем, что ей пришлось пережить», — говорит Анастасия Панютина, хозяйка пятнистой красавицы Эльзы. Далматин, из-за которого более полугода спорили три владелицы , вернулся в свою первую семью. И, похоже, у него все окей. TUT.BY навестил собаку на ее новом месте жительства — в одной из многоэтажек в витебском микрорайоне Билево.



Первая и нынешняя хозяйка Эльзы — Анастасия Панютина.

За свои 4 года собака пережила немало приключений. Она поменяла несколько кличек и трех хозяек. Первая, Анастасия Панютина, купила 1,5-месячного щенка, вырастила красивую ухоженную собаку, но через 3 года была вынуждена расстаться с ней из-за приступов астмы. Вторая владелица, Яна Зубкова, допустила, что далматин жил в конюшне в поселке Лужесно под Витебском, и, по наблюдению местных жителей, голодал и бродяжничал. Затем животное вновь обрело дом, любовь, заботу, а заодно и новое имя — Лиза, ее подобрала на улице и забрала к себе Елена Волкова.

Казалось бы, все несчастья позади. Но собака стала объектом судебных споров: Яна хотела забрать ее у Елены. Вначале Зубкова обвинила Волкову в присвоении чужого имущества и самоуправстве. Но в октябре 2016 года суд прекратил дело в связи с недоказанностью вины третьей хозяйки.

Отметим, что одно из судебных заседаний было выездным — во дворе дома на улице Чкалова, где живет семья Волковых. И на нем присутствовали все три хозяйки. И первой, к кому подбежала собака, была Настя, которая вырастила ее со щенячьего возраста.

Потом вторая хозяйка обратилась с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения. В январе 2017-го суд заключил, что Елена Волкова «неправомерно удерживала у себя собаку», и обязал ее вернуть Яне Зубковой. К такому же выводу 27 марта пришла и коллегия областного суда.



Елена Волкова — третья хозяйка собаки, которая нашла ее на улице. Фото сделано в феврале 2017 года

Первая хозяйка, Анастасия Панютина, вначале поддерживала Елену в ее борьбе за собаку против Яны.

— Вначале Эльзу нужно отсудить. А потом я отдам ее Волковой, так как доверяю ей и вижу, что в ее семье животное действительно любят, — говорила в феврале Настя.

Но месяц назад, 10 марта, она изменила свое решение и забрала собаку у Елены Волковой. Молодая женщина так объясняет свой поступок:

— Лена была в конфликте с Яной, они вели судебные тяжбы. Со мной же Яна не общалась, а вот Лена дружила. У нас с Волковой был устный договор, что собака живет у нее, но я могу ее навещать, брать к себе на выходные. Но потом я поняла, что так продолжаться не может: жизнь на два дома отражалась на психике собаки. И Лена тоже это заметила. Она уже не с таким желанием отдавала мне Эльзу. Говорила мне: «Когда она от тебя приходит, то скулит, переживает». И я решила, что у собаки все-таки должен быть один дом. 10 марта забрала ее у Волковых и после выходных не вернула.

— Как отреагировала на это Елена Петровна?

— Я ее предупредила: «Забираю Эльзу навсегда». Лена говорит: «Забирай, но верни мне 300 рублей» (эту сумму Волкова, по ее словам, потратила на лечение далматина, когда подобрала его в Лужесно, и на другие расходы, связанные с содержанием собаки. — Прим. TUT.BY). Я ответила: «Это вы уже с Яной разбирайтесь, кто кому и сколько должен, собака оказалась на улице не по моей вине». «Пусть забирает собаку!» — такая позиция была и у Тани, дочки Елены. Кстати, бабушка, Еленина мать, которая раньше жила в ее квартире, переехала. И случилось это, как я поняла, именно из-за собаки: пожилая женщина не захотела жить с ней под одной крышей.

Елена не хотела отдавать собаку. В разговоре с корреспондентом TUT.BY женщина плакала:

— Я пошла в милицию и сообщила, что Настя взяла у меня собаку на выходные, но не вернула. Однако пока ответа на заявление нет. Я очень переживаю из-за того, что так получилось. Теперь я вообще очень жалею, что подобрала тогда на улице эту собаку. Зачем я это сделала?! Столько из-за Лизы пережила, столько сил, нервов и денег в нее вложила. И вот чем это все закончилось… Верь после этого людям… Мне очень тяжело, за 7 месяцев я привыкла к собаке. Получила горький урок на всю жизнь: больше никаких животных подбирать не буду.



Вторая хозяйка — Яна Зубкова. Фото предоставлено Анастасией Панютиной

«Воевать» дальше за собаку женщина не намерена.

— Пусть теперь Настя борется с Яной. К Панютиной же домой могут прийти судебные исполнители — ведь собака по решению суда принадлежит Зубковой. Мне уже звонили, спрашивали, где животное. Я сказала, что его забрала Анастасия.

Но пока кипят людские страсти, сама собака вполне довольна жизнью. Лиза вновь стала Эльзой. С улицы Чкалова она переехала на Московский проспект, в Билево, где живет Настя Панютина. И, судя по поведению далматина, теперь он по-настоящему счастлив и спокоен. На кличку Лиза — так собаку называли в семье Волковых — животное не откликается.

— Собака знает, что Лиза — это наша младшая дочка. Отзывается она только на Эльзу — на свое первое и настоящее имя, — объясняет Анастасия.

В семье, которую вновь обрела собака, много домочадцев. Это Настя, ее муж Паша, их дети — Влада, Лиза, Данила. А еще в квартире живет йоркширский терьер Моля. И три кота: Филя, Вася и Мася. Кроме того, иногда на выходные приводят в гости Эльбу — так зовут дочку Эльзы. Несколько лет назад она родила восемь щенков, всех раздали в добрые руки, в частности Эльба попала к родственникам Паши.

В этой разношерстной компании Эльзе точно не скучно. Плохо только одно — на внимание драгоценной хозяйки претендует множество хвостатых «конкурентов». Бедняга очень ревнует. Но ничего не поделаешь, приходится смиряться с тем, что она не единственный питомец в доме.













— Когда я прихожу домой с работы, меня встречают сразу все: трое детей, три кота и две собаки! И все что-то от меня хотят, что-то рассказывают, ласкаются, целуются и так далее. Эльза вообще с ума сходит от счастья. Она, конечно, любит и мужа, и детей, но больше всех — меня. Я прошу: «Дайте мне хотя бы пять минут тишины!» — рассказывает многодетная мама.

Анастасия решила забрать собаку у Волковых еще и потому, что состояние здоровья животного оставляло желать лучшего:

— Собака ожирела — весила около 32 кг. А это много для этой породы! Сейчас она сидит на диете, никаких вкусняшек — печенья, вафель, сладостей — не получает, хоть и жалобно выпрашивает. Три раза в день — прогулки. Мы специально установили расписание: утром выгуливает Эльзу муж, днем — Лиза, а вечером — тот, у кого получается. Лечим ее и от экземы.

Собака потихоньку приходит в себя.

— Первое время Эльза была очень нервной, дергалась во сне, скулила, — рассказывает Настя. — Потихоньку это стало проходить. Но еще боится каких-то резких движений. Раньше она очень любила играть в мячик. А теперь, если я или Паша поднимаем руку, чтобы бросить мяч, она напрягается, наверное, думает, что ее собираются ударить. Поэтому мы уже не играем в такие игры.

Несмотря на астму, Настя не намерена больше расставаться с собакой:

— Эльзу я больше никому не отдам. Аллергии у меня пока нет. А даже если появится, буду уже как-то терпеть, принимать лекарства. Тем более что врачи до конца так и не установили, на что именно у меня аллергия: на шерсть животных или на что-то другое.

Оказывается, жизнь на конюшне в Лужесно — не единственное злоключение в жизни Эльзы. Будучи 8-месячным щенком, она пропала.

— Мы привязали собаку к перилам, а сами пошли в магазин. А ее отвязали и забрали. Искали Эльзу всем миром — была подключена не только вся наша семья, но и милиция, и волонтеры, и люди в микрорайоне. Везде, где только можно, разместили Эльзины фото. Ее же ни с кем не спутаешь: такая «восьмерка» на лбу и «треугольничек» на ухе — только у нее, у далматинов пятна не повторяются. А месяца через четыре, когда я уже почти потеряла надежду найти животное, на меня вышла одна девушка и сообщила, что видела похожую собаку в одном из домов на проспекте Строителей. Я пришла туда. Выяснилось, что там снимают квартиру два друга, молодые парни. Эльза у них получила новую кличку — Мила. Отдавать мне собаку они не хотели, даже за деньги. Тогда я позвала милиционера. Он предложил уладить вопрос полюбовно. Сошлись на том, что я подарю им щенка от Эльзы. Написала им даже расписку. Когда забирала собаку, парни вдвоем расплакались, так к ней привыкли за четыре месяца. Но позже собака родила, и я выполнила обещание — отдала им почти полную Эльзину копию, щенка Габриэллу.

К слову, щенка породы далматин Настя предлагала взамен на Эльзу и Елене Волковой.

— Это произошло бы в ближайшее время, когда родит щенков Эльба — дочка Эльзы. Это, получается, будет ее внук. Но Лена и Таня не согласились.

Анастасия Панютина надеется, что сложная и запутанная ситуация вокруг Эльзы благополучно разрешилась:

— Надеюсь, что это хеппи-энд. Потому что наша собака уже так намучалась, что неизвестно, забудет ли когда-нибудь обо всем, что ей пришлось пережить.

Вторая владелица, Яна Зубкова, в курсе того, что Эльза сейчас живет у Насти. Об этом Панютина сообщила ей в соцсети. Кроме того, на коллегии областного суда 27 марта присутствовал адвокат девушки.

— Но на связь Яна не выходит. Я не знаю, собирается ли она предпринимать какие-то шаги. Но если вдруг она решит судиться, то я подам встречный иск — об аннулировании договора дарения, который мы заключили устно.