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Собрали 400 пасхальных яиц: репортаж из музея писанки под Гродно
15.04.2017 12:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
ГРОДНО, 15 апр – Sputnik, Виктория Соловьева. Яйца перед Пасхой в небольшом городском поселке Сопоцкино, расположенном в 20 километрах от Гродно, не окрашивают в красный цвет и не лепят на них наклейки с библейским сюжетом: Местные мастера превращают их в настоящее произведение искусства с помощью обычного воска и "ржавой" краски. Работы получаются необычные – черные с белыми узорами.
© Sputnik Сергей Пятаков
Через неделю в городском поселке откроется музей Сопоцкинской писанки, в котором будет представлено более 400 работ. Накануне Пасхи корреспондент Sputnik побывал в будущем музее и познакомился с секретами создания пасхальных шедевров, которые включены в список нематериального культурного наследия Беларуси.
Вместо краски – горячий воск, вместо кисточки – шпилька
В музейной комнате стоит запах растопленного воска, на полках – десятки уже готовых работ. Мастер по росписи пасхальных яиц Антонина Юрченя выводит несложные узоры с помощью самодельной палочки с обычным гвоздиком на конце.
Перед ней – только маленькая электрическая плитка и несколько куриных яиц. Оказалось, чтобы создавать знаменитые сопоцкинские писанки, можно воспользоваться подручными материалами.
© Sputnik/ Виктория Соловьева
Мастер по росписи Антонина Юрченя делает сопоцкинскую писанку
"Вместо краски используем горячий натуральный воск, вместо кисточки – писачек, или шпильку. Ее легко сделать даже женщине. Моя мама перед Пасхой отламывала палочку из веника, вбивала маленький гвоздик шляпкой вверх и садилась рисовать", – сказала Антонина Юрченя, мастер с 20-летним стажем. В этом году накануне праздников она вручную расписала не меньше 200 яиц. Только несколько из них пойдет на семейный пасхальный стол, остальные – друзьям и знакомым.
© Sputnik/ Виктория Соловьева
Наносятся восковые полоски и завитушки, а из них получаются цветочные узоры
Перед росписью яйцо рекомендуется отварить и вымыть с мылом. Во время росписи оно должно быть комнатной температуры, чтобы воск не застывал слишком быстро, а линии в виде завитушки и длинных "запятых" выходили ровными.
Есть рисунок, которому 100 лет
"Ставишь точку и ведешь от нее вниз, если наоборот – получится просто жирная точка, а не лепесток. Сначала расписываем с одной стороны, только потом переходим ко второй. Воск застывает быстро, но лучше пальцами его лишний раз не трогать, – поделилась тонкостями мастер.
Минут пять – и яйцо покрыто ажурной сеточкой воскового рисунка. Без краски оно выгляди еще не так эффектно, как образцы на полках.
© Sputnik/ Виктория Соловьева
Перед покраской яйцо нужно разукрасить горячим воском
Из-под пера-шпильки Юрчени выходят цветки василька и одуванчика, еловые лапки и веточки. За долгие годы у нее выработался собственный стиль. Узоры простые, нежные, выглядят очень элегантно. Антонина Лукьяновна достает с полки одну из своих любимых работ.
© Sputnik/ Виктория Соловьева
Этому рисунку не менее 100 лет. Так расписывала яйца мама Антонины Юрчени, а до нее – бабушка и прабабушка
"Такие узоры рисовала еще моя мама, до нее – бабушка и прабабушка. Это очень древний рисунок. Иногда туристы из Польши приезжают и говорят, что в своих краях видели такие же. Мамину писанку стараюсь сделать каждый год", – сказала женщина.
Краска из ржавых гвоздей
Сопоцкинские писанки выделяются на фоне других глубоким коричневым или черным цветом. Почему в этих краях используется именно такую краску, уже никто не может вспомнить – говорят, традиция, которая, скорее всего, пришла из Польши. Рецепт красителя так же стар, как и знаменитые узоры. А начинать готовить его нужно еще зимой, во время Масленицы.
"Берем кору дуба и ольхи, ржавые гвозди, заливаем водой. Раньше для кислоты добавляли квашеную капусту, сейчас – немного уксуса. Ставим в холодное место на месяц или полтора, чтобы все успело потемнеть и проржаветь", – поделилась мастер.
© Sputnik/ Виктория Соловьева
Чтобы получилась такая темно-коричневая краска, нужно больше месяца держать в воде кору дуба, кору ольхи, ржавые гвозди, сок кислой капусты
Окрашенные в таком настое яйца можно есть без вреда для здоровья, ведь в нем нет ничего химического. Все ингредиенты – натуральные. Чтобы скорлупа получила черный окрас, яйцо должно не менее 12 часов пролежать в черном настое. Скорлупа темнеет, а участки под воском остаются белыми. Воск можно оставить, но лучше снять. Для этого мастер опускает его в горячий луковый отвар на секунд 10-15. Для блеска яйцо можно слегка смазать подсолнечным маслом.
© Sputnik/ Виктория Соловьева
Чтобы яйцо стало черным, его нужно держать в натуральной краске не меньше 12 часов
"Особенно красиво смотрятся расписанные белые магазинные яйца. Рисунок выглядит очень контрастно. А если брать домашние, то цветочки и листочки будут желтоватыми, – добавила Антонина Лукьяновна.
Собрали 400 писанок
Черные пасхальные яйца с белыми узорами давно стали визитной карточкой Сопоцкино. Этот локальный обряд в 2013 году был включен в список нематериального культурного наследия Беларуси. С тех пор на местный дворец культуры возложили особую обязанность – следить за тем, чтобы обряд сохранялся, а умелые мастера передавали свои знания более молодому поколению.
© Sputnik/ Виктория Соловьева
Директор сопоцкинского центра культуры Анна Голубцова собирает и сохраняет самые ценные и интересные писанки местных мастеров
Первые экспонаты для коллекции будущего музея начали собирать 15 лет назад. Сейчас на полках в небольшой комнатке представлено не менее 400 писанок от 16 мастеров. Директор дворца культуры Анна Голубцова рассказывает, что люди из других городов начали привозить свои работы – фарфоровые, из бисера, крашеные яйца.
Собеседница – идейный вдохновитель создания музея и тоже занимается писанками. Недавно она сама расписала воском и окрасила в традиционный черный с десяток гусиных яиц, которые тоже пополнили музейную коллекцию, но большая часть экспонатов – черно-белые расписные куриные.
© Sputnik/ Виктория Соловьева
Сопоцкинские писанки из гусиных яиц. Они крупнее, поэтому и восковый рисунок наносится более широкими мазками
Как говорит Голубцова, за 15 лет они могли бы собрать и несколько тысяч работ. Но яйца – продукт скоропортящийся. Сохранить удалось не все. Бывало и такое, что яйца лопались, трескались, а иногда и просто взрывались. Теперь такое не случается.
Методом проб и ошибок научились сохранять работы мастеров. Например, рисуют по сырым яйцам, а затем белок и желток выдувают, оставляя только пустую скорлупу.
© Sputnik/ Виктория Соловьева
В музее Сопоцкинской писанки можно увидеть более 400 работ местных мастеров
Увидеть всю ажурную красоту можно в воскресенье 23 апреля. В 14:00 в городском поселке Сопоцкин в центре культуры пройдет официальная церемония открытия музея Сопоцкинской писанки с мастер-классами и экскурсиями. Здесь ждут не только безвизовых туристов, но и белорусских, которые интересуется национальными традициями Беларуси.
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Мастерица из Сопоцкино показала, как расписывали пасхальные яйца сто лет назад.
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