ГРОДНО, 15 апр – Sputnik, Виктория Соловьева. Яйца перед Пасхой в небольшом городском поселке Сопоцкино, расположенном в 20 километрах от Гродно, не окрашивают в красный цвет и не лепят на них наклейки с библейским сюжетом: Местные мастера превращают их в настоящее произведение искусства с помощью обычного воска и "ржавой" краски. Работы получаются необычные – черные с белыми узорами.



© Sputnik Сергей Пятаков Католики и православные Беларуси отмечают Великую субботу

Через неделю в городском поселке откроется музей Сопоцкинской писанки, в котором будет представлено более 400 работ. Накануне Пасхи корреспондент Sputnik побывал в будущем музее и познакомился с секретами создания пасхальных шедевров, которые включены в список нематериального культурного наследия Беларуси.

Вместо краски – горячий воск, вместо кисточки – шпилька

В музейной комнате стоит запах растопленного воска, на полках – десятки уже готовых работ. Мастер по росписи пасхальных яиц Антонина Юрченя выводит несложные узоры с помощью самодельной палочки с обычным гвоздиком на конце.

Перед ней – только маленькая электрическая плитка и несколько куриных яиц. Оказалось, чтобы создавать знаменитые сопоцкинские писанки, можно воспользоваться подручными материалами.



© Sputnik/ Виктория Соловьева Мастер по росписи Антонина Юрченя делает сопоцкинскую писанку

"Вместо краски используем горячий натуральный воск, вместо кисточки – писачек, или шпильку. Ее легко сделать даже женщине. Моя мама перед Пасхой отламывала палочку из веника, вбивала маленький гвоздик шляпкой вверх и садилась рисовать", – сказала Антонина Юрченя, мастер с 20-летним стажем. В этом году накануне праздников она вручную расписала не меньше 200 яиц. Только несколько из них пойдет на семейный пасхальный стол, остальные – друзьям и знакомым.



© Sputnik/ Виктория Соловьева Наносятся восковые полоски и завитушки, а из них получаются цветочные узоры

Перед росписью яйцо рекомендуется отварить и вымыть с мылом. Во время росписи оно должно быть комнатной температуры, чтобы воск не застывал слишком быстро, а линии в виде завитушки и длинных "запятых" выходили ровными.

Есть рисунок, которому 100 лет

"Ставишь точку и ведешь от нее вниз, если наоборот – получится просто жирная точка, а не лепесток. Сначала расписываем с одной стороны, только потом переходим ко второй. Воск застывает быстро, но лучше пальцами его лишний раз не трогать, – поделилась тонкостями мастер.

Минут пять – и яйцо покрыто ажурной сеточкой воскового рисунка. Без краски оно выгляди еще не так эффектно, как образцы на полках.



© Sputnik/ Виктория Соловьева Перед покраской яйцо нужно разукрасить горячим воском

Из-под пера-шпильки Юрчени выходят цветки василька и одуванчика, еловые лапки и веточки. За долгие годы у нее выработался собственный стиль. Узоры простые, нежные, выглядят очень элегантно. Антонина Лукьяновна достает с полки одну из своих любимых работ.



© Sputnik/ Виктория Соловьева Этому рисунку не менее 100 лет. Так расписывала яйца мама Антонины Юрчени, а до нее – бабушка и прабабушка

"Такие узоры рисовала еще моя мама, до нее – бабушка и прабабушка. Это очень древний рисунок. Иногда туристы из Польши приезжают и говорят, что в своих краях видели такие же. Мамину писанку стараюсь сделать каждый год", – сказала женщина.

Краска из ржавых гвоздей

Сопоцкинские писанки выделяются на фоне других глубоким коричневым или черным цветом. Почему в этих краях используется именно такую краску, уже никто не может вспомнить – говорят, традиция, которая, скорее всего, пришла из Польши. Рецепт красителя так же стар, как и знаменитые узоры. А начинать готовить его нужно еще зимой, во время Масленицы.

"Берем кору дуба и ольхи, ржавые гвозди, заливаем водой. Раньше для кислоты добавляли квашеную капусту, сейчас – немного уксуса. Ставим в холодное место на месяц или полтора, чтобы все успело потемнеть и проржаветь", – поделилась мастер.



© Sputnik/ Виктория Соловьева Чтобы получилась такая темно-коричневая краска, нужно больше месяца держать в воде кору дуба, кору ольхи, ржавые гвозди, сок кислой капусты

Окрашенные в таком настое яйца можно есть без вреда для здоровья, ведь в нем нет ничего химического. Все ингредиенты – натуральные. Чтобы скорлупа получила черный окрас, яйцо должно не менее 12 часов пролежать в черном настое. Скорлупа темнеет, а участки под воском остаются белыми. Воск можно оставить, но лучше снять. Для этого мастер опускает его в горячий луковый отвар на секунд 10-15. Для блеска яйцо можно слегка смазать подсолнечным маслом.



© Sputnik/ Виктория Соловьева Чтобы яйцо стало черным, его нужно держать в натуральной краске не меньше 12 часов

"Особенно красиво смотрятся расписанные белые магазинные яйца. Рисунок выглядит очень контрастно. А если брать домашние, то цветочки и листочки будут желтоватыми, – добавила Антонина Лукьяновна.

Собрали 400 писанок

Черные пасхальные яйца с белыми узорами давно стали визитной карточкой Сопоцкино. Этот локальный обряд в 2013 году был включен в список нематериального культурного наследия Беларуси. С тех пор на местный дворец культуры возложили особую обязанность – следить за тем, чтобы обряд сохранялся, а умелые мастера передавали свои знания более молодому поколению.



© Sputnik/ Виктория Соловьева Директор сопоцкинского центра культуры Анна Голубцова собирает и сохраняет самые ценные и интересные писанки местных мастеров

Первые экспонаты для коллекции будущего музея начали собирать 15 лет назад. Сейчас на полках в небольшой комнатке представлено не менее 400 писанок от 16 мастеров. Директор дворца культуры Анна Голубцова рассказывает, что люди из других городов начали привозить свои работы – фарфоровые, из бисера, крашеные яйца.

Собеседница – идейный вдохновитель создания музея и тоже занимается писанками. Недавно она сама расписала воском и окрасила в традиционный черный с десяток гусиных яиц, которые тоже пополнили музейную коллекцию, но большая часть экспонатов – черно-белые расписные куриные.



© Sputnik/ Виктория Соловьева Сопоцкинские писанки из гусиных яиц. Они крупнее, поэтому и восковый рисунок наносится более широкими мазками

Как говорит Голубцова, за 15 лет они могли бы собрать и несколько тысяч работ. Но яйца – продукт скоропортящийся. Сохранить удалось не все. Бывало и такое, что яйца лопались, трескались, а иногда и просто взрывались. Теперь такое не случается.

Методом проб и ошибок научились сохранять работы мастеров. Например, рисуют по сырым яйцам, а затем белок и желток выдувают, оставляя только пустую скорлупу.



© Sputnik/ Виктория Соловьева В музее Сопоцкинской писанки можно увидеть более 400 работ местных мастеров

Увидеть всю ажурную красоту можно в воскресенье 23 апреля. В 14:00 в городском поселке Сопоцкин в центре культуры пройдет официальная церемония открытия музея Сопоцкинской писанки с мастер-классами и экскурсиями. Здесь ждут не только безвизовых туристов, но и белорусских, которые интересуется национальными традициями Беларуси.