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Сильный ветер обещают синоптики в воскресенье. Объявлен оранжевый уровень опасности
15.04.2017 13:20 — Новости Общества | Tut.by
Ненастную погоду обещают синоптики на Пасху. На воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.
16 апреля ночью в юго-западных районах, днем на большей части территории республики ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15−18 м/с; по северу страны ожидается сильный мокрый снег, на дорогах — гололедица. Температура ночью 0, +7°С, по северу при прояснениях до -3°С; днем +1, +8°С, по юго-востоку до +12°С.
В Минске 16 апреля в утренние и дневные часы ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с.
Во время сильного ветра МЧС рекомендует плотно закрыть окна и двери, убрать со дворов и балконов хозяйственные вещи, машину поставить в гараж или же припарковать вдали от деревьев.
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Ожидаются ветер порывами до 18 м/с, мокрый снег и гололедица.
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