Ненастную погоду обещают синоптики на Пасху. На воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.



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16 апреля ночью в юго-западных районах, днем на большей части территории республики ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15−18 м/с; по северу страны ожидается сильный мокрый снег, на дорогах — гололедица. Температура ночью 0, +7°С, по северу при прояснениях до -3°С; днем +1, +8°С, по юго-востоку до +12°С.

В Минске 16 апреля в утренние и дневные часы ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с.

Оранжевый уровень опасности — погодные условия, представляющие реальную опасность, — шквалы, ливни, грозы, град, жара, морозы, снегопады, метели и пр. явления, которые могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, также возможны человеческие жертвы. Синоптики выделяют 4 уровня опасности погодных явлений, обозначаются они зеленым, желтым, оранжевым и красным цветами.

Во время сильного ветра МЧС рекомендует плотно закрыть окна и двери, убрать со дворов и балконов хозяйственные вещи, машину поставить в гараж или же припарковать вдали от деревьев.

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