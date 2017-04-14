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Сильный ветер обещают синоптики в воскресенье. Объявлен оранжевый уровень опасности

15.04.2017 13:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Ненастную погоду обещают синоптики на Пасху. На воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.


Фото: Reuters

16 апреля ночью в юго-западных районах, днем на большей части территории республики ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15−18 м/с; по северу страны ожидается сильный мокрый снег, на дорогах — гололедица. Температура ночью 0, +7°С, по северу при прояснениях до -3°С; днем +1, +8°С, по юго-востоку до +12°С.

В Минске 16 апреля в утренние и дневные часы ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с.

Оранжевый уровень опасности — погодные условия, представляющие реальную опасность, — шквалы, ливни, грозы, град, жара, морозы, снегопады, метели и пр. явления, которые могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, также возможны человеческие жертвы. Синоптики выделяют 4 уровня опасности погодных явлений, обозначаются они зеленым, желтым, оранжевым и красным цветами.

Во время сильного ветра МЧС рекомендует плотно закрыть окна и двери, убрать со дворов и балконов хозяйственные вещи, машину поставить в гараж или же припарковать вдали от деревьев.

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Теги: Минск
 
 
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Ожидаются ветер порывами до 18 м/с, мокрый снег и гололедица.

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