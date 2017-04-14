Если попробовать посчитать, сколько за свою жизнь Валентин Дворак из деревни Прудок Мозырского района надоил литров молока, то набежит целая молочная река. Ведь дояром мужчина работает больше 30 лет и утверждает, что ни разу не пожалел о выборе профессии. Хотя многие и отговаривали его от этого «немужского» дела.





Мы встречаемся перед дневной дойкой в конторе, так в Прудке называют администрацию местного хозяйства — ГСХУ «Мозырская сортоиспытательная станция». Обычно отсюда всех доярок смены отвозят на животноводческий комплекс, который три года назад построили в паре километров от деревни.

На Валентине — белая рубашка, джинсовый костюм и до блеска начищенные туфли.

— На работу как на праздник? — удивляемся такому дресс-коду. Но, оказывается, нарядился мужчина не для буренок, а для нас. С журналистами Валентин встречается впервые в жизни.





Впрочем, уверяет нас дояр, на новую ферму, не грех заявиться и в таком виде.

— Там же чисто, как в аптеке, везде асфальт, — характеризует свое рабочее место мужчина.

Через несколько минут убеждаемся — Валентин не преувеличивал. По территории комплекса можно перемещаться хоть на лабутенах. В самих боксах, где содержатся коровы, также — чистота и порядок.









Но прежде, чем зайти в доильный зал, Валентин все-таки меняет туфли на резиновые сапоги, а белую рубашку на огромный передник. В это время его подопечные уже самостоятельно занимают свои места в специальных стойлах.





Сначала каждой буренке надо обмыть вымя водой с дезраствором, затем сцедить первое молоко — в нем могут быть грязь и бактерии. И только после этого можно надевать доильный аппарат.





За одну дойку Валентин обслуживает в среднем 170 буренок. В день у него их три — утренняя, дневная и вечерняя. Руководство в единственном мужчине-дояре души не чает.

— Во-первых, все делает быстро, во-вторых — аккуратно, и с коровами очень бережно обходится. Есть такие доярки — лишь бы день прошел, но это точно не про нашего Валентина, — характеризует работника заместитель директора Наталья Пахаренко.





На такие признания мужчина лишь, смущаясь, оправдывается: «Сейчас работать легче. Руками доить не надо. Ведра с молоком тягать тоже уже не нужно, оно по молокоотводам сразу от коровы в холодильники отправляется. А ведь раньше в отдельных колхозах дояру приходилось даже силос по кормушкам разбрасывать».





Единственное, о чем жалеет Валентин, что с приходом на ферму автоматизации теплоты и душевности в его работе стало меньше.

— Раньше ведь каждую свою корову знаешь и по имени, и по характеру. Теперь их 500 и только номер на бирке, — с грустью констатирует мужчина.





Ему есть с чем сравнивать. На ферме Валентин с тринадцати лет. Вряд ли в то время он задавал себе вопросы о призвании. Тогда просто нужно было помогать маме. Но после восьмилетки уже зарабатывал сам.

— Помню, в то время доярка получала 200 рублей, а я — 360. Сегодня, кстати, тоже неплохие зарплаты на ферме. У меня выходит 500−600 рублей. График работы — два дня через два, — сообщает Валентин.





Его жена Полина, кстати, тоже работает дояркой. Но встретились супруги не на ферме, а в магазине. Дело было 25 лет назад.

— Зашел в магазин, там Полина работала продавцом. И так она мне понравилась, что через три дня я снова прихожу к ней и объявляю — скажи маме, что завтра иду к вам в сваты. Она в этот момент кому-то пряники взвешивала, так и замерла с ними в руках от неожиданности, — улыбается от нахлынувших воспоминаний Валентин.

— Будущая теща не противилась тому, что зять — дояр?

— Она сама дояркой работала, поэтому приняла как родного.





Зато мама Валентина не единожды просила сына сменить профессию. Очень ей хотелось, чтобы тот стал певцом, уж больно голос подходящий. Но мужчина рассудил — для того чтобы строить карьеру артиста, придется переезжать в большой город, а там он не может находиться и дня. С тех пор свой талант Валентин дарит исключительно односельчанам и любимым буренкам.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь, это бесплатно!