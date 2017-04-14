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Домрачева опубликовала шутливое фото семейного обеда

15.04.2017 14:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 апр – Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева опубликовала в своем Instagram шутливое фото семейного обеда: на снимке запечатлены улыбающиеся супруги – сама Домрачева и ее муж, легендарный норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален, и ноги маленькой Ксении.

"Кое-кому уже тоже хочется отведать спагетти… Ну хотя бы потоптать ножками… Всем хорошего…", – подписала фотографию биатлонистка.

Ксении Бьорндален 1 апреля исполнилось полгода – она родилась в 6-м минском роддоме 1 октября прошлого года.

Уже в январе Домрачева вышла на старт и в марте смогла подняться на пьедестал – стала третьей в спринтерской гонке на десятом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.


 
Теги: Минск
 
 
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В кадре – счастливые супруги и ноги маленькой Ксении в папиной тарелке.

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