ГОМЕЛЬ, 15 апр – Sputnik. Гомельские домостроители первыми в регионе внедрили круглосуточный видеоконтроль стройплощадки: ноу-хау позволяет отслеживать выполнение графика работ, соблюдение техники безопасности, контролировать трудовую дисциплину.

Желающим следить за происходящим на стройке нужно зайти на официальный сайт предприятия. Прямая трансляция ведется круглосуточно.

"Первая неделя онлайн-контроля позволила выявить нарушения трудовой дисциплины и оперативно на них отреагировать. Работникам указали на недопустимость преждевременного ухода на обед, к отдельным будут приняты меры дисциплинарного взыскания", – привела первые результаты нововведения заместитель генерального директора Гомельского ДСК Анжелина Сыромятникова.

Видеонаблюдение полезно и как мера профилактики правонарушений. Согласно милицейской статистике чаще всего кражи материально-технических ценностей регистрируются на стройплощадках, а их раскрываемость оставляет желать лучшего.

Устроив из процесса возведения жилья реалити-шоу, гомельские домостроители привлекли внимание и будущих новоселов.

"В отдел долевого и коммерческого строительства жилья уже поступили положительные отзывы на нашу инициативу. Дольщики просят установить "всевидящее око" и на других объектах", – говорит Сыромятникова.

Вопрос закупки необходимого оборудования обсуждается. Кстати, первую web-камеру и маршрутизатор Гомельскому ДСК на юбилей подарили деловые партнеры из института "Гомельпроект". Архитекторы предложили в онлайн-режиме отслеживать строительство первого в регионе дома с детским садом на первом этаже. К его возведению домостроители приступят в ближайшее время.