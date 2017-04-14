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Видеокамера следит за рабочими на стройке в Гомеле

15.04.2017 13:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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ГОМЕЛЬ, 15 апр – Sputnik. Гомельские домостроители первыми в регионе внедрили круглосуточный видеоконтроль стройплощадки: ноу-хау позволяет отслеживать выполнение графика работ, соблюдение техники безопасности, контролировать трудовую дисциплину.

Видеокамера следит за рабочими на стройке в Гомеле
© Sputnik / Елена Ольшанская
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Желающим следить за происходящим на стройке нужно зайти на официальный сайт предприятия. Прямая трансляция ведется круглосуточно. 

"Первая неделя онлайн-контроля позволила выявить нарушения трудовой дисциплины и оперативно на них отреагировать. Работникам указали на недопустимость преждевременного ухода на обед, к отдельным будут приняты меры дисциплинарного взыскания", – привела первые результаты нововведения заместитель генерального директора Гомельского ДСК Анжелина Сыромятникова. 

Видеонаблюдение полезно и как мера профилактики правонарушений. Согласно милицейской статистике чаще всего кражи материально-технических ценностей регистрируются на стройплощадках, а их раскрываемость оставляет желать лучшего.

Устроив из процесса возведения жилья реалити-шоу, гомельские домостроители привлекли внимание и будущих новоселов. 

"В отдел долевого и коммерческого строительства жилья уже поступили положительные отзывы на нашу инициативу. Дольщики просят установить "всевидящее око" и на других объектах", – говорит Сыромятникова. 

Вопрос закупки необходимого оборудования обсуждается. Кстати, первую web-камеру и маршрутизатор Гомельскому ДСК на юбилей подарили деловые партнеры из института "Гомельпроект". Архитекторы предложили в онлайн-режиме отслеживать строительство первого в регионе дома с детским садом на первом этаже. К его возведению домостроители приступят в ближайшее время.

 
Теги: Гомель
 
 
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Первая web-камера установлена на улице Мазурова в микрорайоне №19, где Гомельский домостроительный комбинат возводит 10-этажный дом. Онлайн-трансляция со стройки...

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