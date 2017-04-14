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"Она дарит надежду людям". Лукашенко поздравил христиан с Пасхой

15.04.2017 14:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил христиан с праздником Воскресения Христова. Пожелания здоровья, счастья и благополучия передает пресс-служба главы государства.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

«Сегодня Пасху отмечают миллионы христиан во всем мире. Наполняя сердца искренней верой в торжество жизни, она дарит надежду людям вне зависимости от их политических убеждений, этнических, языковых и иных различий. Воскресение Христово призывает задуматься о предназначении человека, его миссии на земле, помогает творить добрые дела и быть милосердным», — сказано в поздравлении.

Президент пожелал белорусам тепла домашнего очага, любви и согласия в семьях, успеха во всех замыслах и начинаниях.

«Пусть радость этого дня сопутствует каждому в деле духовного совершенствования, преображая нашу жизнь, воодушевляя на созидательный труд, приближая нас к высоким христианским идеалам».

 
 
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Президент пожелал белорусам тепла домашнего очага, любви и согласия в семьях, успеха во всех замыслах и начинаниях.

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