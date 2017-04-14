МИНСК, 15 апр – Sputnik. Видео с открытия первого магазина одежды популярного польского бренда Reserved, который официально открылся в Минске для покупателей в субботу, появилось в социальных сетях.

Магазин Reserved в тестовом режиме заработал Galleria Minsk неделю назад. Он занял два этажа и порядка 2000 квадратных метров. Однако на 15 апреля было назначено торжественное открытие.

Гостям праздника обещали конкурсы и музыкальную программу с участием группы Naviband.

Судя по ролику, появившемуся в сети, поучаствовать в открытии, а также, вероятно, сравнить цены на одежду в минском магазине с предложениями этой же фирмы в польских и литовских торговых центрах пришли сотни минчан.

Накануне на форумах уже обсуждалась тема, насколько актуальными для белорусов остаются шоп-туры в Вильнюс и Белосток с учетом прихода в Минск известных торговых марок.

Reserved – это популярная марка одежды для женщин, мужчин и детей. Компанию в середине 1990-х создали два польских бизнесмена Марек Пехоцки и Ержи Любянец, которые изначально торговали футболками из Азии, а потом рискнули открыть собственное дело. На данный момент фирма принадлежит крупной компании LPP S.A., которая специализируется на разработке модных моделей одежды, производстве и пошиве полноценных коллекций. Сегодня марка насчитывает около 440 магазинов в 18 странах Европы и Ближнего Востока.