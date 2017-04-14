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"Если вдруг попал в беду, набирай 112, мой друг". Спасатели сняли пародию на хит "Грибов"
15.04.2017 16:53 — Новости Общества | Tut.by
Клип украинской группы «Грибы»
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Клип украинской группы "Грибы" опубликовали около месяца назад. Ролик стал вирусным, на него появились пародии.
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