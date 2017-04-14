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На Мядельщине выпал снег

15.04.2017 19:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Прогнозы синоптиков оправдались. Атмосферные фронты принесли в Беларусь не только дожди, но и мокрый снег.

Вот, например, как сегодня выглядела Мядельщина.


Фото: @alexandraaamay

Фото: Олеся Костюкова (Клишевич)

Читатели TUT.BY также сообщают, что снег сегодня был в Поставах и Лепеле.

Но основная непогода нас ожидает на Пасху. Синоптики объявили на 16 октября оранжевый уровень опасности. По республике ожидаются сильный ветер, мокрый снег и гололедица.

 
 
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Атмосферные фронты принесли в Беларусь не только дожди, но и мокрый снег.

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