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На Мядельщине выпал снег
15.04.2017 19:10 — Новости Общества | Tut.by
Прогнозы синоптиков оправдались. Атмосферные фронты принесли в Беларусь не только дожди, но и мокрый снег.
Вот, например, как сегодня выглядела Мядельщина.
Читатели TUT.BY также сообщают, что снег сегодня был в Поставах и Лепеле.
Но основная непогода нас ожидает на Пасху. Синоптики объявили на 16 октября
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Атмосферные фронты принесли в Беларусь не только дожди, но и мокрый снег.
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