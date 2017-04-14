Прогнозы синоптиков оправдались. Атмосферные фронты принесли в Беларусь не только дожди, но и мокрый снег.

Вот, например, как сегодня выглядела Мядельщина.



Фото: @alexandraaamay

@nadvorie , тут автор фото утверждает, что это Нарочь сейчас. И у них вот это, вот это вот всё) pic.twitter.com/4wbVDGWWt2 — int 0 ×21 (@int 0 ×21) 15 апреля 2017 г.



Фото: Олеся Костюкова (Клишевич)

Читатели TUT.BY также сообщают, что снег сегодня был в Поставах и Лепеле.

Но основная непогода нас ожидает на Пасху. Синоптики объявили на 16 октября оранжевый уровень опасности . По республике ожидаются сильный ветер, мокрый снег и гололедица.