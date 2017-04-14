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Молитвы и добрые дела: как в Беларуси готовятся к Пасхе
15.04.2017 19:03 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Беларуси готовятся к Пасхе. До наступления одного из главных христианских
В Страстную субботу во всех костелах Минска проводят литургию. Прихожане приходят помолиться и освятить главные символы праздника: яйца, куличи, свечи. До этого были 40 дней поста и занятия благотворительностью. Священнослужители отмечают: помнить о боге нужно всегда, не только перед праздником.
«Надо вернуться к божьим заповедям. Это фундамент, который поможет созидать нашу жизнь и мирное сообщество», - отметил митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви архиепископ Тадеуш Кондрусевич.
Для верующих Пасха - символ бессмертия души, а еще
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В страстную субботу во всех костелах Минска проводят литургию.
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