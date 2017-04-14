В Беларуси готовятся к Пасхе. До наступления одного из главных христианских праздников остались считанные часы. В этом году православные и католики отмечают Воскресение Христово в один день.

В Страстную субботу во всех костелах Минска проводят литургию. Прихожане приходят помолиться и освятить главные символы праздника: яйца, куличи, свечи. До этого были 40 дней поста и занятия благотворительностью. Священнослужители отмечают: помнить о боге нужно всегда, не только перед праздником.

«Надо вернуться к божьим заповедям. Это фундамент, который поможет созидать нашу жизнь и мирное сообщество», - отметил митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

Для верующих Пасха - символ бессмертия души, а еще возможность собраться за одним столом с родными и близкими. По традиции, после ночного богослужения католики идут домой. Воскресение Христово принято отмечать в семейном кругу. Подробности смотрите в сюжете корреспондента «МИР 24» Анны Данилюк.