В ТРЦ Galleria Minsk на Победителей 15 апреля состоялось торжественное открытие первого магазина польского бренда одежды Reserved. В честь этого события все товары продавали со скидкой в 30%. Мы посмотрели много ли минчан решили воспользоваться заманчивым предложением и узнали, что думают представители компании о белорусском рынке.





Первый магазин Reserved занимает в Минске в площадь более 2000 квадратных метров. Тут есть отделы женской, мужской и детской одежды. О ценах и ассортименте мы писали на прошлой неделе — в день технического открытия. Как нам рассказали представители бренда, за неделю магазин достиг таких показателей по продажам, что 30% скидку в честь открытия даже планировали отменить. Боялись, что это вызовет дополнительный ажиотаж, ведь в магазине и так большие очереди с первых дней работы.

Но акцию все же решили провести 15 и 16 апреля.

Очереди по 50 человек и 30% скидка на 2 дня

За полчаса до открытия у входа в магазин уже собралось приличное количество людей, как на первом, так и на втором этаже. Слышно, как парень успокаивает девушку, которая испугалась такого скопления народа: «Да никто тебя не затопчет, успокойся!».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Многие в разговорах признаются, что выбирали и примеряли интересующие их вещи заранее, а сегодня пришли специально, чтобы купить со скидкой.

— Носится хорошо, ценник более чем адекватный. Я сегодня конкретно за курткой пришла. Вчера ее меряла, а сейчас побегу ее хватать, я уже знаю, где она висит, — рассказывает нам стоящая в очереди Наталья. Девушка добавляет, что раньше вещи этой марки покупала в Белостоке и качеством осталась довольна.

На втором этаже встречаем пару студентов Виталия и Ксению, покупки молодые люди сделали еще вчера.

— Сегодня решили не идти в эту толкучку. Ну минус 30%, какая разница! Но там уже вчера размеров не оставалось почти. Особенно женских маленьких почти не было.





Наконец покупателй начинают запускать в торговый зал. Среди первых гостей много подростков, студентов и молодых семей.

Меньше чем через полчаса в очереди в кассу женского отдела уже стоит больше 50 человек, в примерочную столько же народу. Чтобы не тратить время многие примеряют заинтересовавшие их кофты, майки и платья поверх собственной одежды прямо в зале, другие набирают по несколько размеров, чтобы примерить дома и то что не подойдет потом вернуть.

В мужском отделе ситуация похожая.

— Я вчера уже присмотрел и померял рубашку и майку, сегодня только в кассу больше 10 минут отстоял. Потратил 50 рублей. Но тут ничего такого экстравагантного нет. Ожидания, конечно, были выше, — рассказывает молодой человек по имени Сергей. Он говорит, что привлекли его в магазин именно скидки.

Не в восторге, по их словам, от ассортимента и студентки иняза. Тем не менее, девушки приобрели джинсы — успели ухватить последний размер.

— Тут мало качественных натуральных вещей. Почти все синтетика. Ну и нет такой одежды, которую как в MANGO или Mexx будешь ждать на больших скидках.





























Других посетителей и качество, и цена устраивают, но завидев большую очередь многие говорят, что придут за покупками в другой раз.

Особенно быстро в Reserved расходятся куртки, шарфики, сумки и рюкзаки. Много вещей остается только в размере L. Но как нам пояснили представители магазина, пустым Reserved после скидочных дней не останется. А новую продукцию уже привезли в Минск.

Кстати, сами управляющие белорусской и польской компании пришли на открытие в одежде бренда, работники магазина тоже одеты в Reserved.

Инвестиции в миллионы долларов и премиальное расположение

Напомним, что франшизу Reserved купила группа компаний «Рапа» у польской компании LPP SA. В портфель польской компании входят также Сropp, House, Mohito, Sinsey. А белорусская компания развивает сеть гипермаркетов «Green» и проект fashion. Как нам пояснил управляющий розничными проектами «Рапа» Антон Семененко, у белорусов на франшизу Reserved эксклюзивные права, то есть другие белорусские компании приобрести ее уже не смогут. А вот стоимость франшизы и точную сумму инвестиций в магазин представители компании не раскрывают.





«Сумма исчисляется миллионами долларов», — лишь говорит Семененко.

Оценивая спрос со дня технического открытия 9 апреля, управляющий директор LPP Гжегож Яроцки говорит, что в Минске продажи пошли необычайно хорошо — в магазине бывает ежедневно около 10 тысяч покупателей. Это самый высокий показатель у Reserved среди стран, где присутствует бренд.

Главный козырь бренда — ценообразование. Управляющий розничными проектами «Рапа» Антон Семененко говорит, что Reserved — первый серьезный европейский бренд, который вышел на белорусский рынок с европейскими ценами.

— Цены не отличаются от тех, которые вы встретите в Европе. Плюс, минус погрешность в курсе — и вы получите цену в Беларуси.

Акции и скидки тоже обещают такие же, как и в Европе.





Что же касается открытия второго магазина, то, как мы уже писали, среди прочих точек рассматривают и ТРЦ Green City на Каменной Горке. Кроме того, у бренда есть определенные требования — торговый центр должен быть заполнен, соответствовать классу «А», а расположение магазина должно быть премиальным.



