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Христианский мир отмечает Воскресение Христово и радуется победе жизни над смертью

15.04.2017 22:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Христиане всего мира вместе празднуют Воскресенье Христово. Православные, католики, униаты и протестанты приветствуют друг друга словами «Христос Воскрес! — Воистину Воскрес!». Сегодня — самый большой праздник христианского мира, знаменующий победу жизни над смертью, победу на грехами человечества и дающий надежду на вечную жизнь.

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Праздновать Пасху в один день католикам, православным, униатам и протестантам выпадает не часто: в предыдущий раз это было в 2014 году, в следующий раз будет в 2025 году. Дата праздника устанавливается на первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия. Различие дат зависит от календаря церкви — юлианского и григорианского.

Сегодня закончился семинедельный и 40-дневный пасхальный пост, во время которого следовало не только воздерживаться от некоторых продуктов, но и усердно молиться, чтобы укрепиться в вере и стать еще ближе к Богу. В храмах уже освятили праздничную снедь — куличи, яйца, пасхи, мясные изделия, — все то, от чего полагалось отказаться в пост. А воскресным утром в домах христиан начнут разговляться — начинать праздничную трапезу благославленными в храме продуктами, а потом будут игры в «битки» — проверка окрашенных яиц на крепость.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Яйцо — символ жизни. Считается, что с обычным яйцом пришла к императору Тиберию Мария Магдалена и провозгласила Воскресение Христово. На что правитель ответил, что как не бывает красных яиц, так не могут мертвые воскресать. И в тот же миг яйцо в его руках покраснело.

Но сколько бы символов не имело Воскресенье Христа, священнослужители всех конфессий призывают помнить мне о внешнем, а о внутреннем: укреплять свою веру и освещать в первую очередь сердце и душу. Светлого праздника!

 
 
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Праздновать Пасху в один день католикам, православным и протестантам выпадает не часто: в предыдущий раз это было в 2014 году, в следующий раз будет в 2025 году.

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