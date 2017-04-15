﻿ Очередь за освещением: как минчане за благословением куличей и яиц у храмов собирались. 21.by
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Очередь за освещением: как минчане за благословением куличей и яиц у храмов собирались

16.04.2017 01:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Традиционно в Великую Субботу верующие отправились в храмы, чтобы освятить куличи, пасхи, яйца и прочую снедь к пасхальному столу. TUT.BY с высоты зафиксировал очереди у трех церквей.

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Традиционно в Великую Субботу верующие отправились в храмы, чтобы освятить куличи, пасхи, яйца и прочую снедь к пасхальному столу. TUT.BY с высоты зафиксировал...

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