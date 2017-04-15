Юлия Балакирева, Sputnik.

Встретить свою вторую половинку сегодня непросто. Ритм жизни сумасшедший. Большую часть времени проводим на работе, а в выходные только и мечтаем, как бы добраться до дивана. Единственный вариант кого-то встретить при таком раскладе — это обратиться на сайт знакомств, а еще лучше в брачное агентство. Но реально ли оно помогает или просто выкачивает деньги, разбиралась корреспондент Sputnik.

Жених из Ганновера

С услугами брачных агентств я познакомилась несколько лет назад — заочно: подружка обратилась туда. Отдала она кучу денег. Правда, уже через месяц ей нашли жениха. Коренной немец из Ганновера, обеспечен. В личной жизни ему не везло: дважды был разведен.

Переписывались они с месяц, а потом он приехал в Минск. Встретились в брачном агентстве в присутствии переводчика. Подруга решила разобраться, что называется, на берегу и задала все волнующие ее вопросы: в какой стране они будут жить, разрешит ли ей работать? Когда разговор зашел о детях, возникли серьезные разногласия. Жених категорически был против пополнения, а ей хотелось большую семью.



© Pixabay Первое свидание

После этого немец пригласил подругу на свидание. Все шло хорошо, до тех пор, пока он не проболтался, что в Минске его ждут… еще четыре женщины. А смотрины ему устроила брачная контора. Подруга пришла в ярость. В этот же вечер она попросила агентов вычеркнуть ее из списка невест. Через месяц уже без их помощи познакомилась со своим нынешним мужем.

За фото — 5 тысяч евро

Может, моей подруге просто не повезло? Я решила все это испытать на личном опыте. В интернете насчитала с десяток агентств, и это только в Минске. Были агентства с "психологическим уклоном": проводят еще и психотренинги. Были международные. Были даже те, что работают бесплатно.



© Pixabay Наши женщины больше интересуются иностранцами

"Характер у наших девушек тот еще. Заплатят за услугу, а потом все нервы нам измотают, если не найдем им жениха", — вздыхали собеседники.

Доход фирме приносят иностранные мужчины. Они платят за любые контактные данные нашей клиентки. Причем номер телефона одной агент может оценить в 5 евро, а другой — в 5 тысяч!

Во второй конторе, когда вопрос зашел о деньгах, мне сказали, что если я красивая, с меня ни копейки не возьмут.

"На симпатичных у мужчин спрос выше", — сказали там.

Лицензия МВД

Среди агентств было одно, у которого имеется лицензия МВД. Мне стало интересно: они только с девушками из правоохранительных органов работают?

"Нет, этот документ говорит о том, что наша деятельность легальна. Тех, у кого лицензии нет, можно считать жуликами. А в Минске таких достаточно", — пугали нас в конторе.

Собеседники принялись меня окучивать: стали убеждать, что у них самые демократичные цены в городе. Мне придется заплатить "всего" 80 рублей при регистрации и потом пользоваться их услугами хоть всю жизнь.



© Sputnik/ Так выглядит типичная анкета в брачном агентстве

Схема действий такая: девушка заполняет анкету, в которой содержатся стандартные вопросы, мол, какой вес, рост, цвет глаз, чем увлекается. Прикладывает к ней свое фото. И свахи регистрируют ее на своем корпоративном сайте. Доступ к нему есть у их партнеров — зарубежных брачных контор. Если кого-то из иностранных женихов девушка заинтересует, с ней свяжутся. И если жених приглянется — им организуют встречу.

"С мужчиной вы можете пообщаться по скайпу из нашего офиса в присутствии переводчика. Или же он может приехать в Беларусь или пригласить к себе в гости. В последнем случае жених оплачивает ваши расходы на оплату перелета и гостиницы. Срок нахождения там — 5 дней", — рассказывали минские Купидоны.

Когда разговор зашел о промежутке времени, за который мне найдут пару, собеседники стали темнить.

"Кто-то за неделю встречает свою любовь, другие и за 5 лет не могут", — говорили они.

То и дело свахи упоминали в разговоре иностранных мужчин. А мне бы хотелось познакомиться с земляком. Но меня огорчили: в агентстве их анкет немного.

"Наши женщины больше интересуются западными кавалерами, вот мы и работаем в этом направлении. И так все агентства в Минске", — убеждали собеседники.

Нервишки шалят

Директор одного из крупных брачных агентств в Беларуси Владислав Волчек посетовал на то, что найти подход к клиентам ему очень сложно. Ведь многие приходят к нему, как в магазин.



© Pixabay Агентство – место, где собираются люди, которым надо то же что и вам

"Думают, что заплатят, и уже через неделю мы найдем им то, что они всю жизнь искали. Только мы своих клиентов не выращиваем. У нас не склад, не магазин. Очень многое зависит от того, что из себя представляет он сам", — пояснил собеседник.

Самое быстрое знакомство в агентстве произошло за день. Женщина принесла анкету и столкнулась у входа с мужчиной. Он ей так понравился, что она не постеснялась спросить у свах, как с ним связаться. Сегодня они женаты.

"Максимальный срок — это когда вообще ничего не находится. Мы не всегда можем помочь, потому что запросы у некоторых клиентов неадекватные и нервишки у них шалят", — вздыхает брачный агент.

В поисках лица

Женщин к Владиславу обращается больше. Во многом это обусловлено демографической ситуацией. Кроме того, они более активны по жизни, отметил он.

"На наших женщин особенно падки итальянцы. Но тут нужно учитывать, что эти мужчины быстро загораются и так же быстро потухают. Немцы имеют стандартно интерес к белорускам, вот они поспокойней", — говорил Владислав.

Женщины чаще ищут человека — того, с кем было бы комфортно. Вопрос национальности жениха для них обычно роли не играет. А вот мужчины больше в поисках лица, то бишь внешности.



© Pixabay Большинство клиентов предпочитают дам со светлыми волосами

"Большинство клиентов предпочитают дам со светлыми волосами и глазами. Наши мужчины обычно ищут женщину из своей страны. Хотя интерес к ним проявляют клиентки из России, Казахстана. Там их любят за спокойствие, толерантность. В целом спрос на мужчин не такой высокий, как на женщин", — убеждал руководитель агентства.

А как в регионе?

Брачные агентства работают не только в столице. Например, несколько лет назад такая контора открылась в Солигорске. Правда, проработав 4 года, она закрылась.

"Я вышла в минус из-за дорогой аренды", — пояснила владелица организации Алевтина Мойсейкова.

Денег со своих земляков не драла. За регистрацию в агентстве нужно было заплатить всего одну базовую величину. Работала только с жителями Солигорска, Слуцка и близлежащих городов. Каждый месяц складывалось 2-3 пары.

Поскольку город небольшой, где все друг друга знают, железным правилом в агентстве было сохранение конфиденциальности. Например, незарегистрированным клиентам никогда не показывали чужую анкету. Если мужчина заинтересовался женщиной, сначала спрашивали у нее, согласна ли она общаться.



© Pixabay В регионах агенты душевнее и заботливее

"Знаю, что в Минске все не так строго. Мои клиентки, которые регистрировались там в агентствах, говорили, что перед ними выкладывали анкеты со всеми данными клиентов, включая телефоны, мейлы", — пояснила сваха.

Алевтина отмечает, что в регионе агенты душевнее и заботливее. Однако вести брачный бизнес тут нереально.

Несколько лет назад брачное агентство закрылось и в Бобруйске. Сегодня такие конторы работают в Витебске, Бресте, Гродно, Гомеле.

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Владислав Волчек считает, что в агентства, тем не менее, одиноким барышням и женихам обращаться нужно. И вспоминает старый еврейский анекдот про Бога и лотерейный билет.

"Проблемы на любовном фронте у людей были всегда. Раньше, когда жили в деревнях, где все друг друга знали, не могли найти себе партнера. Сейчас в Минске народу много, как деревьев в лесу, а познакомиться не получается, потому что каждый занят своим делом", — говорил собеседник Sputnik.

Агентство — место, где собираются люди, которым надо то же что и вам, уверен брачный агент.