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Белэнерго: сильный ветер не повлиял на работу энергосистемы
16.04.2017 10:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 апр – Sputnik. Сильный ветер не повлиял на работу энергосистемы Беларуси в воскресенье 16 апреля, сообщил Sputnik начальник информационно-аналитического отдела Государственного производственного объединения "Белэнерго" Александр Мальков.
© Sputnik Алексей Куденко
Как ранее предупредили синоптики, на Пасху в республике объявлен оранжевый – предпоследний — уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий.
"Сильный ветер не повлиял на работу основной сети энергосистемы. В распределительных сетях на 06:00 также отключений нет", — сказал Мальков.
По данным Гидромета, в воскресенье днем ожидается дождь и мокрый снег, по северу страны — сильный мокрый снег, на дорогах гололедица, возможно налипание мокрого снега. Ветер будет сильный порывистый южного направления с переходом на северо-западное.
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По данным Гидромета, в воскресенье днем ожидается дождь и мокрый снег, по северу страны - сильный мокрый снег
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