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Белэнерго: сильный ветер не повлиял на работу энергосистемы

16.04.2017 10:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 апр – Sputnik. Сильный ветер не повлиял на работу энергосистемы Беларуси в воскресенье 16 апреля, сообщил Sputnik начальник информационно-аналитического отдела Государственного производственного объединения "Белэнерго" Александр Мальков.

Белэнерго: сильный ветер не повлиял на работу энергосистемы
© Sputnik Алексей Куденко
Сильный ветер: синоптики объявили на Пасху оранжевый уровень опасности

Как ранее предупредили синоптики, на Пасху в республике объявлен оранжевый – предпоследний — уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий.

"Сильный ветер не повлиял на работу основной сети энергосистемы. В распределительных сетях на 06:00 также отключений нет", — сказал Мальков.

По данным Гидромета, в воскресенье днем ожидается дождь и мокрый снег, по северу страны — сильный мокрый снег, на дорогах гололедица, возможно  налипание мокрого снега. Ветер будет сильный порывистый южного направления с переходом на северо-западное.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным Гидромета, в воскресенье днем ожидается дождь и мокрый снег, по северу страны - сильный мокрый снег

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