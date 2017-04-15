МИНСК, 16 апр – Sputnik. Сильный ветер не повлиял на работу энергосистемы Беларуси в воскресенье 16 апреля, сообщил Sputnik начальник информационно-аналитического отдела Государственного производственного объединения "Белэнерго" Александр Мальков.



© Sputnik Алексей Куденко Сильный ветер: синоптики объявили на Пасху оранжевый уровень опасности

Как ранее предупредили синоптики, на Пасху в республике объявлен оранжевый – предпоследний — уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий.

"Сильный ветер не повлиял на работу основной сети энергосистемы. В распределительных сетях на 06:00 также отключений нет", — сказал Мальков.

По данным Гидромета, в воскресенье днем ожидается дождь и мокрый снег, по северу страны — сильный мокрый снег, на дорогах гололедица, возможно налипание мокрого снега. Ветер будет сильный порывистый южного направления с переходом на северо-западное.