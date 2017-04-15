Продолжая наш обзор о бесплатных культурных мероприятиях в Витебске, мы задумались о том, что весна — отличная пора для саморазвития и восстановления физической формы к лету. Желание совершенствоваться — уже шаг к успеху, а если пробное занятие еще и бесплатное, то мотивация удваивается. Мы изучили, где в областном центре проводят бесплатные уроки или мастер-классы.



Фото: Global Fitness

Тренажерные залы, фитнес, йога

Бесплатное занятие с тренером — хорошая возможность сделать первый шаг к регулярным занятиям.

Такая услуга действует в фитнес-клубе X-line — новичку здесь подберут персонального тренера. Он покажет зал, проведет инструктаж, определит уровень физической подготовки, проведет комплексную тренировку, даст рекомендации по правильному питанию.

Записаться и узнать подробности можно онлайн и по телефонам: +375 (29) 524−30−00 и +375 (29) 226−30−00.

Бесплатно попробовать свои силы предлагает и тренажерный зал All Day Gym. Услуга действует для новых клиентов, которые являются подписчиками группы в соцсети. Подробнее о зале — на сайте .

Если вы интересуетесь танцевальным фитнесом или тренировками в стиле тайбо, но до сих пор не решились начать занятия, бесплатную профессиональную диагностику телосложения и персональную пробную тренировку можно пройти в женском фитнес-клубе FitCurves.

20 апреля здесь пройдет «День клиента» — любая тренировка и мастер-класс бесплатны. В программе: современные ритмичные танцевальные мастер-классы, кардиотренировки в стиле боевых искусств, аэробика «Интенсив» и степ-интервал, стретчинг, зумба-фитнес, классические круговые тренировки с личным тренером. Подробности — в группе .

Аэробика, пилатес, йога, восточные танцы для взрослых и детей, фитнес в сочетании с хореографией для детей и многие другие направления предлагает клуб «Дзихири». Пробное занятие — бесплатно. Справки — в группе .

Открыть для себя весь спектр фитнес-направлений для оздоровления, коррекции веса, поддержания тонуса мышц, восстановления после травм и сильных нагрузок, релаксации и расслабления мускулатуры можно в фитнес-клубе ProFit. Пробные тренировки проводят бесплатно.

Помимо этого, здесь практикуют «Дни в стиле Body&Mind». Это занятия в спокойном, умеренном темпе, для укрепления и стабилизации глубоких мышц, а также упражнения на растяжку, баланс и релаксацию. Вход свободный. Следить за новостями и записаться можно в группе .



Фото: vk.com/event142991114

Студия йоги «Прана» периодически организовывает пробные бесплатные занятия, о которых можно узнать на сайте . Преподаватели также практикуют занятия летом на свежем воздухе в зоне отдыха на реке Витьба. Информацию о времени проведения публикуют здесь . В благодарность преподавателю оставляют любую сумму на свое усмотрение. Можно также сделать репост мероприятия или оставить отзыв.

Танцы и акробатика

В ритмах джаза и рок-н-ролла проходят занятия по линди-хопу, блюзу и аргентинскому танго в школе танцев Dancing Fish. Первое занятие — бесплатно, на нем обучают с нуля и знакомят с большой и дружной танцевальной семьей «танцующих рыб». Школа устраивает мастер-классы, поездки, вечеринки, выступления и прочие мероприятия, за которыми можно следить на сайте .

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Проводит новый набор школа танцев Flow. Направления: хип-хоп, брейк-данс, хаус, йога и другие стили. Записаться на пробное бесплатное занятие для всех возрастов и уровней подготовки можно в группе или по телефону: +375 (29) 711−31−17.

Опытные тренеры по спортивной гимнастике студии «Империя» проводят занятия по акробатике для детей и подростков. Пробное занятие — бесплатно. Подробности — в группе и по телефону: +375 29 798−76−44.

Набор на занятия для начинающих, которым исполнилось 14 лет, по contemporary dance в танцевальной компании «Нити» запланирован на июнь. Желающие смогут целую неделю бесплатно ходить на уроки, пробовать и определяться. Дополнительная информация и контакты — по ссылке .

Периодически проводят бесплатные пробные тренировки по направлениям high heels (танцы на каблуках), zumba-fitness, jazz funk (для детей от 9 до 15 лет) в студии «ЭнджойДэнс». Следить за объявлениями можно в группе .

Школа бизнеса

Эксперты бизнеса проводят бесплатное неформальное обучение для всех желающих в «Стартап-школе» в ВГТУ. Она подходит для предпринимателей, которые ищут новые возможности; студентов, которые готовы попробовать свои силы в предпринимательстве; а также тех, кто планирует запустить стартап или реализовать креативную бизнес-идею. Подробности — на сайте школы.

Игра на гитаре

Первый бесплатный урок организуют для тех, кто хочет освоить дома игру на акустической, электро- и бас-гитаре. Обучение различным техникам и жанрам, а также альтернативное, ускоренное обучение без опоры на нотный стан проводится в зависимости от ваших предпочтений по индивидуальной программе. Запись и справки — по ссылке .



Фото: abc.net.au

Изучение иностранных языков

На пробное бесплатное занятие в English Club в арт-центре VZAP приглашают всех желающих усовершенствовать свой разговорный навык через прямое общение с носителями языка из США. Все вопросы — по телефону: +375 (29) 890−28−40 и в группе .

Школа Veni Vidi Vici проводит обучение итальянскому, английскому, немецкому, французскому, испанскому, чешскому и польскому языкам. Пробное занятие — бесплатно. Запись и дополнительная информация — здесь .

Центр обучения «Алфавит» предоставляет одно бесплатное занятие всем новым клиентам на любые направления. Детали — на сайте .

Детям: физкультура и развитие интеллекта

Демо-классы (бесплатные занятия) регулярно организовывают в детском фитнес-клубе «Грудничок». Подробности можно уточнить в группе .

Принять участие в бесплатном занятии можно и в детско-родительском центре «Клевер». Ближайший ивент — логопедический урок для детей от 3 лет «Говорю и слушаю» (с элементами логоритмики) - запланирован на 22 апреля в 12.50. Справки — в группе .

Бесплатные мастер-классы для детей по развитию памяти, быстрому чтению, финансовой грамотности и многому другому организовывает центр образовательных услуг Knowledge Land в рамках проекта «Смарт-вечеринка». Следить за новостями удобно в группе центра.





Бесплатный пробный урок предоставляют на курсах по робототехнике в школе «Сила знаний». Он включает сборку полноценного робота для ребенка и беседу с родителями. C фабрикой-лабораторией «Робовита» можно связаться онлайн и по телефонам: +375 (29) 739−00−91 и +375 (44) 739−00−91.

Растить инноваторов помогают и в клубе по робототехнике и 3D-моделированию «Матрица». Записаться на первое бесплатное занятие и получить необходимые консультации можно по телефону: +375 (29) 812−57−36. Подробнее о клубе — в группе .

А вы знаете еще какие-нибудь организации, предлагающие бесплатные занятия или мастер-классы? Будем рады, если вы поделитесь в комментариях.