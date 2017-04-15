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"Бесплатный Витебск". Обзор мест, где за уроки и тренировки не просят денег
16.04.2017 09:57 — Новости Общества | Tut.by
Продолжая наш обзор о
Тренажерные залы, фитнес, йога
Бесплатное занятие с тренером — хорошая возможность сделать первый шаг к регулярным занятиям.
Такая услуга действует в фитнес-клубе X-line — новичку здесь подберут персонального тренера. Он покажет зал, проведет инструктаж, определит уровень физической подготовки, проведет комплексную тренировку, даст рекомендации по правильному питанию.
Записаться и узнать подробности можно
Бесплатно попробовать свои силы предлагает и тренажерный зал All Day Gym. Услуга действует для новых клиентов, которые являются подписчиками
Если вы интересуетесь танцевальным фитнесом или тренировками в стиле тайбо, но до сих пор не решились начать занятия, бесплатную профессиональную диагностику телосложения и персональную
20 апреля здесь пройдет «День клиента» — любая тренировка и мастер-класс бесплатны. В программе: современные ритмичные танцевальные мастер-классы, кардиотренировки в стиле боевых искусств, аэробика «Интенсив» и степ-интервал, стретчинг, зумба-фитнес, классические круговые тренировки с личным тренером. Подробности — в
Аэробика, пилатес, йога, восточные танцы для взрослых и детей, фитнес в сочетании с хореографией для детей и многие другие направления предлагает клуб «Дзихири». Пробное занятие — бесплатно. Справки — в
Открыть для себя весь спектр фитнес-направлений для оздоровления, коррекции веса, поддержания тонуса мышц, восстановления после травм и сильных нагрузок, релаксации и расслабления мускулатуры можно в фитнес-клубе ProFit. Пробные тренировки проводят бесплатно.
Помимо этого, здесь практикуют «Дни в стиле Body&Mind». Это занятия в спокойном, умеренном темпе, для укрепления и стабилизации глубоких мышц, а также упражнения на растяжку, баланс и релаксацию. Вход свободный. Следить за новостями и записаться можно в
Студия йоги «Прана» периодически организовывает пробные бесплатные занятия, о которых можно узнать на
Танцы и акробатика
В ритмах джаза и рок-н-ролла проходят занятия по линди-хопу, блюзу и аргентинскому танго в школе танцев Dancing Fish. Первое занятие — бесплатно, на нем обучают с нуля и знакомят с большой и дружной танцевальной семьей «танцующих рыб». Школа устраивает мастер-классы, поездки, вечеринки, выступления и прочие мероприятия, за которыми можно следить на
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Проводит новый набор школа танцев Flow. Направления: хип-хоп, брейк-данс, хаус, йога и другие стили. Записаться на пробное бесплатное занятие для всех возрастов и уровней подготовки можно в
Опытные тренеры по спортивной гимнастике студии «Империя» проводят занятия по акробатике для детей и подростков. Пробное занятие — бесплатно. Подробности — в
Набор на занятия для начинающих, которым исполнилось 14 лет, по contemporary dance в танцевальной компании «Нити» запланирован на июнь. Желающие смогут целую неделю бесплатно ходить на уроки, пробовать и определяться. Дополнительная информация и контакты — по
Периодически проводят бесплатные пробные тренировки по направлениям high heels (танцы на каблуках), zumba-fitness, jazz funk (для детей от 9 до 15 лет) в студии «ЭнджойДэнс». Следить за объявлениями можно в
Школа бизнеса
Эксперты бизнеса проводят бесплатное неформальное обучение для всех желающих в «Стартап-школе» в ВГТУ. Она подходит для предпринимателей, которые ищут новые возможности; студентов, которые готовы попробовать свои силы в предпринимательстве; а также тех, кто планирует запустить стартап или реализовать креативную бизнес-идею. Подробности — на
Игра на гитаре
Первый бесплатный урок организуют для тех, кто хочет освоить дома игру на акустической, электро- и бас-гитаре. Обучение различным техникам и жанрам, а также альтернативное, ускоренное обучение без опоры на нотный стан проводится в зависимости от ваших предпочтений по индивидуальной программе. Запись и справки — по
Изучение иностранных языков
На пробное бесплатное занятие в English Club в арт-центре VZAP приглашают всех желающих усовершенствовать свой разговорный навык через прямое общение с носителями языка из США. Все вопросы — по телефону: +375 (29) 890−28−40 и в
Школа Veni Vidi Vici проводит обучение итальянскому, английскому, немецкому, французскому, испанскому, чешскому и польскому языкам. Пробное занятие — бесплатно. Запись и дополнительная информация —
Центр обучения «Алфавит» предоставляет одно бесплатное занятие всем новым клиентам на любые направления. Детали — на
Детям: физкультура и развитие интеллекта
Демо-классы (бесплатные занятия) регулярно организовывают в детском фитнес-клубе «Грудничок». Подробности можно уточнить в
Принять участие в бесплатном занятии можно и в детско-родительском центре «Клевер». Ближайший ивент — логопедический урок для детей от 3 лет «Говорю и слушаю» (с элементами логоритмики) - запланирован на 22 апреля в 12.50. Справки — в
Бесплатные мастер-классы для детей по развитию памяти, быстрому чтению, финансовой грамотности и многому другому организовывает центр образовательных услуг Knowledge Land в рамках проекта «Смарт-вечеринка». Следить за новостями удобно в
Бесплатный пробный урок предоставляют на курсах по робототехнике в школе «Сила знаний». Он включает сборку полноценного робота для ребенка и беседу с родителями. C фабрикой-лабораторией «Робовита» можно связаться
Растить инноваторов помогают и в клубе по робототехнике и 3D-моделированию «Матрица». Записаться на первое бесплатное занятие и получить необходимые консультации можно по телефону: +375 (29) 812−57−36. Подробнее о клубе — в
А вы знаете еще какие-нибудь организации, предлагающие бесплатные занятия или мастер-классы? Будем рады, если вы поделитесь в комментариях.
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