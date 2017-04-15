«На 2017 год руководство облпотребсоюза не ставит первоочередной задачей проведение структурных преобразований. Но не исключает их в отношении тех организаций, которые не обеспечат с начала года эффективность работы», — говорилось недавно на отчетном собрании работников потребкооперации с участием руководства Белкоопсоюза и облисполкома. Очередной камень преткновения — «сельпо» и крупные торговые сети. Спор этот идет не первый год. И если в минувшие годы пытались бороться с гигантами, то ныне выбрана другая тактика, пишет "Вечерний Брест".





Облпотребкооперация в свое время начала активно развивать крупные магазины под брендом «Родны кут». Однако, как выяснилось со временем, ныне там немало проблем. А кое-где они и вовсе были не нужны. В том смысле, что на эти деньги можно было построить много небольших торговых точек в шаговой доступности. И они бы давали гораздо большую выручку. И это только один штрих.

Как констатировал председатель правления облпотребсоюза Леонид Янкович, для большинства райпо работа автомагазинов, к сожалению, также убыточна. Среднемесячные убытки по области от этой деятельности составляют порядка 46 тысяч рублей. По соцстандартам установлено трехразовое обслуживание сельского населения (в неделю). При этом жители отдельных деревень высказывают мнение, что достаточно и двух приездов автолавки.

Нелегкие времена переживает общественное питание. Мониторинг показывает, что посещаемость объектов общепита разительно сократилась. А работники данной отрасли — самая низкооплачиваемая категория. И в этой сфере кооператоры подошли к необходимости проводить кардинальные преобразования. Один из немногих положительных примеров — открытие в Дрогичинском райпо молодежного бара «Контакт». Менее чем за полгода там «отбили» деньги на его ремонт, бар стал местом отдыха молодежи. Успешно работают закусочная «Бистро» в Пружанах, летнее кафе в д. Ольшаны и летняя площадка ресторана «Горынь» в Столине. Но такие примеры — единичны.

Поставлена задача увеличить объемы выпуска собственной продукции. Например, в Ивановском райпо освоили производство пяти видов рыбных пресервов, в Ивацевичском — производство копченой сайры, Пинский кооппром выпускает 16 видов снеков, а в Березе и Иваново начали разливать… колу. Ляховичские кооператоры также не дремали и подготовились выпускать прикорм для ловли рыбы, в Брестском райпо начали расфасовку торфяного грунта «Дивный сад».

И все же валообразующими видами являются мясо и полуфабрикаты, хлеб. В нынешнем году планируют устранить замечания ветслужбы и начать экспорт полуфабрикатов из Лунинецкого и Пинского райпо. На развитие хлебопекарен направят более 320 тысяч рублей. Появятся новые печи на хлебозаводах Пружанского и Каменецкого райпо. В минувшем году облпотребсоюзу удалось заработать 7,8 миллиона долларов за счет экспорта мяса и готовых мясных изделий, черники и плодоовощной продукции. Безусловно, это перспективное направление в работе.

Председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов и зампред облисполкома Андрей Клец в своих выступлениях поставили конкретные задачи перед кооператорами.

А вообще, как подчеркивалось, старая марка «сельпо» — со знаком качества. По крайней мере, так было раньше. И вернется этот статус или канет в Лету — зависит от самих работников системы.