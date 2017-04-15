Стреличево — населенный пункт в Хойникском районе, расположенный ближе всего к границе Полесского радиационного заповедника. Тут о радиации знают даже школьники. Более того, они умеют измерять уровень цезия-137 в продуктах из леса, огорода и даже школьной столовой. Старшеклассники рассказали журналистам о том, как проверяют продукты, чтобы местное население знало, что ест.



Ученики 11 класса Стреличевской средней школы проверяют уровень содержания цезия-137 в молоке, которое принесли из дома. Опыт ребята провели для журналистов, которые участвовали в пресс-туре, организованном Департаментом по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС.

Во время массового оттока населения с загрязненных территорий из Стреличево тоже уезжали. В начале девяностых людей стало так мало, что школу закрыли, местных детей возили в Хойники, которые находятся примерно в десяти километрах.

— Потом люди начали возвращаться, у них появлялись дети. Назрела необходимость открыть школу, сделали реконструкцию. Сейчас у нас занимаются 140 детей, все классы с первого по одиннадцатый укомплектованы, — рассказывает директор Стреличевской средней школы Александр Вергейчик.



Директор Стреличевской средней школы Александр Вергейчик рассказывает, что когда-то был первым тренером белорусского футболиста и тренера Виктора Гончаренко (теперь — главный тренер Московского ЦСКА). Пока Виктор Гончаренко возглавлял БАТЭ, он немало помогал школе, в которую ушел работать Александр Вергейчик.

Стреличево — крайняя жилая точка на пути к Полесскому радиационному заповедник. По прямой отсюда до заповедника около пяти километров. Сам агрогородок Стреличево относится к зоне последующего отселения.

Зона последующего отселения — это территория с плотностью загрязнения почв цезием-137 от 15 до 40 Ки/км2 либо стронцием-90 от 2 до 3 Ки/км2 либо плутонием-238, 239, 240 от 0,05 до 0,1 Ки/км2, на которой среднегодовая эффективная доза облучения населения может превысить (над естественным и техногенным фоном) 5 милиЗиверт (мЗв) в год, и другие территории с меньшей плотностью загрязнения вышеуказанными радионуклидами, где среднегодовая эффективная доза облучения населения может превысить 5 милиЗиверт (мЗв) в год.

Местные жители, как и на чистых территориях, по весне засеивают огороды, а летом и осенью собирают в округе ягоды и грибы. Некоторые приносят продукты в Стреличевскую школу — ребята, которые занимаются в кружке радиологической грамотности, умеют проверить продукты на содержание цезия-137.



В кружке радиологической безопасности занимаются 16 человек — с 5 по 11 класс. Рассказывают, что приходят посмотреть на исследования даже те, кто не ходит на кружок.

— Дети, которые занимаются в кружке, делятся информацией с родителями, знакомыми, соседями и порой больше знают про радиацию, чем родители. Но в целом наши люди уже более подкованы в этом плане, — рассказывает директор школы.

С 2006 по 2008 годы Стрелическая школа участвовала в швейцарском проекте. Проект закончился — и швейцарцы оставили в школе приборы: радиометры, электронные весы. С их помощью ученики школы, которые занимаются в кружке «Эдельвейс», проводят исследования продуктов.

Прямо при журналистах дети исследовали на содержание цезия-137 литр молока. В этой пробе содержание этого радиоактивного элемента оказалось в три раза меньше установленного предельного уровня — то есть, все в норме.



Результаты исследования молока. По информации Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, в Беларуси есть около 100 центров практической радиологической культуры.

С 2014 по 2017 годы дети 214 раз измерили содержание радионуклидов в продуктах. Превышение наблюдались в 17 пробах. В основном это касалось свежих и сушеных грибов, собранных в лесу ягод. Местные жители приносили мясо дикого кабана — там тоже зафиксировали превышение.

— У нас в Стреличево люди прекрасно знают, что грибы нужно проваривать несколько раз — это снижает уровень загрязнения. У меня соседка все время сушит грибы, я как-то взяла их и проверила — показатели были чуть выше нормы. Я ей посоветовала пару раз промыть их и, пожалуйста, употребляй, — рассказывает Софья Шрамко, которая руководит школьным кружком.

Педагог вспоминает случай, который произошел еще в 2007 или 2008 году. Местный житель принес молоко на исследование, в нем было завышенное содержание цезия-137.

— Я говорю: покажите, чем вы кормите животное. Муку принесли — растертую пшеницу, принесли сено. Мы утрамбовали сено, измерили — выше нормы. А где брали? Оказалось, что люди привозили сено из заповедника. Но так они убедились, что сено из заповедника брать нельзя, — рассказывает учитель.

Одиннадцатиклассники Владислав Кашпека и Анжела Бланк рассказывают, что в последние годы продукты, которые несут им односельчане, становятся все чище. Исследовали школьники и воду в колодцах. Превышений нормы по цезию не зафиксировали.

Периодически ребята измеряют радиационный фон в лесу и на берегу водоемов. Говорят, там он не превышает норму. Исследовали они и здание школы.

— Наиболее высокий фон зафиксировали в школьных мастерских, но фон снижается, после проведения в них влажной уборки, — делятся своими наблюдениями дети.

Дважды в год приезжают медики — исследуют школьников на СИЧ — счетчиках излучения человека. Ученики презентуют журналистам результаты исследований:

— Наблюдается тенденция к снижению радионуклидов в организме учащихся в наших школах в 2014 — 2017 годах… Прошлогодний анализ показал, что у большинства учащихся дозовая нагрузка организма колеблется в пределах от 50 до 100 беккерелей на килограмм (критерием для проведения оздоровительных мероприятий является дозовая нагрузка от 10−12 беккерелей на килограмм у детей, — Прим. TUT.BY). Отмечаем, что показатели внутреннего накопления организма, зафиксированные во время осенней кампаний выше, чем во время весенней. Считаем, что есть связь с сезоном сбора ягод и грибов.





Рассказывают, что перед тем, как в Стреличево снова открыли школу, слой земли вокруг нее сняли, завезли чистый грунт. Заброшенные дома в агрогородке — вывозят или захоранивают.

— Дети обязательно ездят в санатории каждый год, — рассказывает директор школы. Недавно 50 учеников вернулись из санатория в Сочи. Летом в Италию ездят на оздоровление, в другие страны. Это очень важно для детей, которые здесь живут.

Ребята выступают на родительских собраниях, рассказывают родителям, как правильно готовить еду, чтобы снизить уровень загрязнения. Бывают в школе и представители Полесского радиационного заповедника.

В школе рассказывают: в Стреличево к близости радиации привыкли. Правда, пожары в Полесском радиационном заповеднике два года назад заставили людей поволноваться.

— Был дым, смог. В интернете писали, что уровень радиации увеличился. Детей многие не пускали на улицу, — рассказывает Софья Шрамко. — Я взяла прибор: измерила на асфальте, на почве, уровень был — 0,08 микрозивертов в час (Норма радиационного фона не должна превышать 0,20 мкЗв/час, — Прим. TUT.BY). То есть, на самом деле все было в норме, хотя люди и переживали.

Несмотря на то, что Стреличево находится в радиационно неблагополучном регионе, сюда постепенно возвращаются люди. В школе работают сразу несколько молодых выпускников, вернувшихся после вузов домой. Приезжают и те, кто никогда здесь не жил. Например, сама Софья Шрамко переехала сюда из Казахстана в 2002 году. Сама она белоруска, в пятидесятых ее семья уехала из Орши поднимать целину. После Казахстана решила жить не в Орше, а в Стреличево — потому что поехала следом за своими учениками.

— Не боялись ехать жить именно сюда, в загрязненный регион? — спрашиваем.

— А чего нам бояться? У нас в Казахстане рядом вообще открытые урановые рудники были, — грустно шутит женщина.