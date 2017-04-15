|
Снова оранжевый. В понедельник ожидается гололедица
16.04.2017 12:31 — Новости Общества | Tut.by
В ночные и утренние часы в понедельник, 17 апреля, на дорогах республики и в Минске ожидается гололедица, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
В Минске днем будет облачно с прояснениями, +3+5°C . Ожидаются небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег (вероятность осадков 60-70%). Ночью и утром на дорогах гололедица.
Холоднее всего будет в Витебске - +1+3°C, облачно с прояснениями. В городе прогнозируют кратковременные осадки, в основном мокрый снег.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночные и утренние часы в понедельник, 17 апреля, на дорогах республики и в Минске ожидается гололедица, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии,...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии