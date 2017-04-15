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Снова оранжевый. В понедельник ожидается гололедица

16.04.2017 12:31 — Новости Общества | Tut.by  
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В ночные и утренние часы в понедельник, 17 апреля, на дорогах республики и в Минске ожидается гололедица, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Минске днем будет облачно с прояснениями, +3+5°C . Ожидаются небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег (вероятность осадков 60-70%). Ночью и утром на дорогах гололедица.

Холоднее всего будет в Витебске - +1+3°C, облачно с прояснениями. В городе прогнозируют кратковременные осадки, в основном мокрый снег.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В ночные и утренние часы в понедельник, 17 апреля, на дорогах республики и в Минске ожидается гололедица, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии,...

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