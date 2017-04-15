На Пасху, 16 апреля, синоптики обещали оранжевый уровень опасности, а также сильный ветер, мокрый снег и гололедица. Прогнозы оправдались: во многих городах Беларуси выпал снег. Например, на Мядельщине местные жители наблюдали снегопад еще вчера — 15 апреля.





Гродно не стал исключением. Мокрый снег буквально засыпал город. Из-за плюсовой температуры он практически сразу таял. Всему виною атмосферные фронты, которые принесли холодную погоду в Беларусь.

























































Кстати, 17 апреля синоптики также обещают по всей стране мокрый снег и гололедицы.