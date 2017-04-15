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в Гродно на Пасху выпал снег
16.04.2017 13:54 — Новости Общества | Tut.by
На Пасху, 16 апреля, синоптики обещали оранжевый уровень опасности, а также сильный ветер, мокрый снег и гололедица. Прогнозы оправдались: во многих городах Беларуси выпал снег. Например, на Мядельщине местные жители
Гродно не стал исключением. Мокрый снег буквально засыпал город. Из-за плюсовой температуры он практически сразу таял. Всему виною атмосферные фронты, которые принесли холодную погоду в Беларусь.
Кстати, 17 апреля
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На Пасху, 16 апреля, синоптики обещали оранжевый уровень опасности, а также сильный ветер, мокрый снег и гололедица. Прогнозы оправдались: во многих городах Беларуси...
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