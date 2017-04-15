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Неожиданный апрель. Витебскую область заметает

16.04.2017 13:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Погода в Витебской области на Пасху оказалась, как и предупреждали метеорологи, почти зимней. С ночи идет снег, температура держится около нуля. На дорогах гололедица.


Апрельское утро на хуторе Балдук, Витебская область. Фото: Ирина Сухий

Снег выпал ночью и продолжался и в обед, пишет в своем аккаунте в Facebook Ирина Сухий.

Видео: Вадим Девятовский

Завтра в области, по данным Гидромета, облачно с прояснениями. Кратковременные осадки, в основном мокрый снег, ожидаются с вероятностью 70-80%. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Фотофакт: в Гродно на Пасху выпал снег

 
Теги: Гродно
 
 
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Погода в Витебской области на Пасху оказалась, как и предупреждали метеорологи, почти зимней. С ночи идет снег, температура держится около нуля. На дорогах...

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