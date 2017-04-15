Погода в Витебской области на Пасху оказалась, как и предупреждали метеорологи, почти зимней. С ночи идет снег, температура держится около нуля. На дорогах гололедица.



Апрельское утро на хуторе Балдук, Витебская область. Фото: Ирина Сухий

Снег выпал ночью и продолжался и в обед, пишет в своем аккаунте в Facebook Ирина Сухий.

Видео: Вадим Девятовский

Завтра в области, по данным Гидромета , облачно с прояснениями. Кратковременные осадки, в основном мокрый снег, ожидаются с вероятностью 70-80%. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Фотофакт: в Гродно на Пасху выпал снег