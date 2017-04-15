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Неожиданный апрель. Витебскую область заметает
16.04.2017 13:42 — Новости Общества | Tut.by
Погода в Витебской области на Пасху оказалась, как и предупреждали метеорологи, почти зимней. С ночи идет снег, температура держится около нуля. На дорогах гололедица.
Снег выпал ночью и продолжался и в обед, пишет в своем
Завтра в области,
Фотофакт: в Гродно на Пасху выпал снег
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Погода в Витебской области на Пасху оказалась, как и предупреждали метеорологи, почти зимней. С ночи идет снег, температура держится около нуля. На дорогах...
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