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Более двухсот дальнобойщиков встретили Пасху на границе Беларуси

16.04.2017 14:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 апр — Sputnik. Экипажи 270 фур встретили праздник Пасхи на белорусской границе, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета в воскресенье.

Очереди из грузовых автомобилей несколько снизились на белорусской границе по сравнению с пятницей и субботой, однако многим водителям все же пришлось встречать Пасху в ожидании пересечения пунктов пропуска.

По данным ГПК на 14:00, днем в воскресенье 270 фур стоят на белорусской границе с обеих сторон. Из них 180 — ожидают выезда с территории республики в Литву, еще 80 стоят с польской стороны и десять ждут въезда в Беларусь из Литвы.

По данным на утро воскресенья, в очередях стояли более 150 фур.

В то же время, очередей из легковых автомобилей как на выезд, так и на въезд в Беларусь в воскресенье нет.

 
Теги: Минск
 
 
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По состоянию на день воскресенья в очередях с обеих сторон стояли порядка 270 фур.

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