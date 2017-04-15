МИНСК, 16 апр — Sputnik. Экипажи 270 фур встретили праздник Пасхи на белорусской границе, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета в воскресенье.

Очереди из грузовых автомобилей несколько снизились на белорусской границе по сравнению с пятницей и субботой, однако многим водителям все же пришлось встречать Пасху в ожидании пересечения пунктов пропуска.

По данным ГПК на 14:00, днем в воскресенье 270 фур стоят на белорусской границе с обеих сторон. Из них 180 — ожидают выезда с территории республики в Литву, еще 80 стоят с польской стороны и десять ждут въезда в Беларусь из Литвы.

По данным на утро воскресенья, в очередях стояли более 150 фур.

В то же время, очередей из легковых автомобилей как на выезд, так и на въезд в Беларусь в воскресенье нет.