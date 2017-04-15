МИНСК, 16 апр — Sputnik. Снегопады обрушились на Витебскую область в воскресенье — снегом усыпано практически все, от самого областного центра до лесов в регионе.



© Sputnik / Виктор Толочко Гидромет: оранжевый уровень опасности объявлен и на понедельник

Холодная неустойчивая погода сохраняется в Беларуси в эти дни. Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности на воскресенье и понедельник, а в некоторых регионах Беларуси выпал полноценный снег.

Фотографии и видеозаписи апрельского снега активно публикуют пользователи социальных сетей, в том числе и знаменитые. Так, депутат белорусского парламента и глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский опубликовал видео засыпанного снегом пригорода Новополоцка.

"В Новополоцке вот такая необычная погода в светлый день Пасхи. Но очень красивая. Зима решила напоследок сказать еще пару слов", — прокомментировал Девятовский свою видеозапись.

Согласно прогнозам синоптиков, мокрый снег ожидается в Беларуси и в ближайшие дни. Год назад в эти же дни температура воздуха днем поднималась до +15 градусов, а снега в республике уже практически нигде не было.