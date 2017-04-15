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Видеофакт: как штурмовали магазин Reserved в Минске

16.04.2017 15:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Польская марка Reserved открыла свой магазин в ТЦ Galleria Minsk, который расположен недалеко от станции метро "Немига". Открытие фирменного магазина марки стало первым событием из череды ожидаемых появлений "точек" популярных в Европе брендов масс-маркета.

"Штурм" магазина в день торжественного открытия произошел благодаря обещаниям продавцов сделать "цены как в Польше", а также однодневной значительной скидке на продукцию.

Обсуждают событие в белорусских социальных сетях активно уже второй день. При этом, сам магазин был открыт уже неделю, и такого ажиотажа там до торжественного открытия не было.

Смотрите видео Сергея Скорохода о том, как покупатели буквально "ломились" в первый минский Reserved.

 
 
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Руководитель посвященного белорусской торговли портала Сергей Скороход разместил в социальных сетях видео ажиотажа вокруг прихода польского бренда в Минск....

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