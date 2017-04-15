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Самой красивой россиянкой впервые за десять лет признали блондинку

16.04.2017 15:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 апр — Sputnik. Уроженка Свердловской области РФ Полина Попова стала победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2017", сообщили в воскресенье организаторы смотра красавиц.

Первый конкурс "Мисс Россия" после распада СССР прошел в 1992 году, с тех пор шоу проводится практически ежегодно.

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© Sputnik / Мария Амелина
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В финале "Мисс Россия-2017" за право быть признанной самой красивой девушкой одной шестой суши сражались полсотни красавиц из разных регионов России, однако в третий раз подряд главная награда ушла за Урал — победительницей признали 21-летнюю Полину Попову, уроженку Екатеринбурга.

Девушка после победы получила корону из белого золота с жемчугом и бриллиантами, автомобиль и три миллиона российских рублей — более 50 тысяч долларов по курсу.

Что примечательно, Попова — первая с 2007 года победительница "Мисс Россия" со светлыми волосами. В большинстве случаев на конкурсе победу одерживали темноволосые красавицы.

Биография Поповой уже разошлась по интернету: известно, что девушка работает моделью и планирует получать высшее образование. Что интересно, Попова выучила китайский язык, так как в свое время планировала поступать в университет в "Поднебесной".

Благодаря своей победе в "Мисс Россия-2017" Полина Попова сможет представить Россию и на престижном конкурсе "Мисс Мира". Предыдущая блондинка "Мисс Россия" Кристина Сухинова смогла в 2008-м победить на этом смотре.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Победительница конкурса "Мисс Россия-2017" получила корону из белого золота с жемчугом и бриллиантами, а также автомобиль и более $50 тыс.

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