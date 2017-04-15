

БЕЛТА.

В стране функционируют 156 музеев, в которых насчитывается 3,3 млн экспонатов основного фонда.

Наиболее посещаемые музеи: Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны в прошлом году посетили 559,6 тыс. человек; Мемориальный комплекс “Брестская крепость-герой” – 423,3 тыс. человек; Национальный историко-культурный музей-заповедник “Несвиж” – 412,4 тыс. человек.

Посещаемость белорусских музеев за последние десять лет выросла в 1,7 раза и составила в 2016 году 6,4 млн человек.

В Беларуси работают 28 профессиональных театров. В их репертуаре 970 спектаклей, в том числе 244 – на белорусском языке.

Только в прошлом году зрители увидели 163 новые постановки, из них 50 – для детей. Наиболее популярные театры: Национальный академический Большой театр оперы и балета – 239,7 тыс. зрителей; Белорусский государственный академический музыкальный театр – 137,6 тыс. зрителей; Национальный академический драматический театр имени М.Горького – 83 тыс. зрителей.

Общее количество зрителей в 2016 году превысило 1,7 млн человек.

Источник: Белстат.

Инфографика БЕЛТА.