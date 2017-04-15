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Сын продюсера "Ласкового мая" умер от осложнений после ОРВИ

16.04.2017 16:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 апр — Sputnik. Известный российский продюсер Андрей Разин рассказал о том, почему умер его 16-летний сын Александр, соответствующий пост Разин сделал в социальных сетях.

Смерть сына продюсера группы "Ласковый май" в марте ошарашила поклонников Разина: мальчик не был болезненным, и его внезапная смерть повергла многих в шок.

Спустя месяц после кончины Александра Разина его отец опубликовал информацию о причине смерти собственного сына. По словам именитого продюсера, острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) дала осложнения на сердце подростка.

В итоге молодой человек умер от внезапной остановки сердца, которую врачи назвали острым миокардитом — поражением сердечной мышцы ввиду последствий вируса.

Когда сын Разина заболел, ему дали два дня "больничного". Спустя четыре дня подросток умер во время прогулки со своей девушки. На место вызывали скорую, однако реанимационная бригада не смогла спасти жизнь мальчика.

У Разина остался старший сын от первого брака — 32-летний стилист Илья Разин, с которым продюсер познакомился лишь в 2003 году.

Разин известен в первую очередь как продюсер группы "Ласковый май", в которой он выступал сам и работал менеджером. "Ласковый май" был одной из самых популярных групп на закате СССР.

 
Теги: Минск
 
 
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Сын-подросток Андрея Разина скончался в марте этого года во время прогулки со своей девушкой.

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