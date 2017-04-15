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Пасха на малой родине: Лукашенко посетил церковь в Барани
16.04.2017 18:14 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодняшний день провел в городе Барань Витебской области. В Спасо-Преображенскую церковь пришли сотни верующих, чтобы зажечь пасхальные свечи, передает телеканал «МИР 24».
Александр Лукашенко, как правило, отмечает Пасху за пределами столицы, чаще у себя на малой родине. Эта небольшая церковь городка Барань в 18-ти километрах от родных мест президента.
В Спасо-Преображенскую церковь президент Беларуси приехал вместе с младшим сыном Николаем.
Президент и настоятель храма обменялись пасхальными дарами. Главе государства преподнесли икону Александра Невского, а президент подарил икону «Иисус Христос Вседержитель». После этого он обратился ко всем верующим христианам.
«Из этого храма пошлем приветствие нашим католикам. Это действительно великий и светлый
Уже у церкви Александр Лукашенко тепло пообщался с прихожанами-земляками. Его беспокоит, что некогда развитый регион сейчас переживает непростые времена.
«Условия должны быть удобные для жизни людей. Они должны здесь иметь работу и мне неудобно, что на родине не можем все привести в порядок. Это место заслуживает другого развития», - заявил Лукашенко.
В ближайшее время президент пообещал решить проблемы с занятостью, трудоустройством в родном регионе.
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Президент Беларуси подарил Спасо-Преображенской церкви икону и поздравил всех с Пасхой.
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